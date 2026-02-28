चतरा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भव्य स्वागत और प्रीति भोज में हुए शामिल

CM Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को चतरा पहुंचे, जहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उन्हें राज्य पुलिस बल की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. जिला प्रशासन ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने चतरा विधायक जनार्दन पासवान के पुत्र के प्रीति भोज समारोह में शामिल होकर नवदंपति को आशीर्वाद दिया.
Chatra News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को चतरा जिले के एक महत्वपूर्ण दौरे पर पहुंचे, जहां उनके आगमन को लेकर शहर में व्यापक तैयारियां की गई थीं. मुख्यमंत्री के विशेष विमान से उतरने के बाद उन्हें सीधे शहर के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ले जाया गया. यहां राज्य पुलिस बल की एक विशेष टुकड़ी की ओर से उन्हें भव्य 'गार्ड ऑफ ऑनर' प्रदान किया गया. यह सम्मान गारद मुख्यमंत्री की गरिमा और संवैधानिक पद के प्रति आदर का प्रतीक था. जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पुख्ता और विस्तृत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की थीं, जिससे पूरा कार्यक्रम सुचारु और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके. इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे.
मुख्यमंत्री के स्वागत में चतरा के स्थानीय विधायक जनार्दन पासवान, जिले की उपायुक्त कृति श्री और पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे. इन गणमान्य व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया और जिले में उनका स्वागत किया. यह क्षण स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के बीच समन्वय और सम्मान को दर्शाता है.
आधिकारिक स्वागत समारोह के समापन के पश्चात, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे विधायक जनार्दन पासवान के पुत्र के प्रीति भोज समारोह में शामिल होने के लिए प्रस्थान कर गए. यह दौरा एक ओर जहां आधिकारिक दायित्वों से जुड़ा था. वहीं, दूसरी ओर यह सामाजिक सरोकारों और व्यक्तिगत संबंधों को भी दर्शाता है.
प्रीति भोज समारोह में मुख्यमंत्री ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर नवदंपति को आशीर्वाद दिया. उन्होंने वर-वधु के सुखद और मंगलमय वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री की इस व्यक्तिगत उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ा दिया.
इस अवसर पर चतरा के सांसद कालीचरण सिंह समेत कई अन्य महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण और स्थानीय गणमान्य लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ इस शुभ अवसर को साझा किया. मुख्यमंत्री के पूरे चतरा दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत चाक-चौबंद रही. पुलिस और प्रशासन ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि मुख्यमंत्री का आगमन और सभी कार्यक्रम बेहद शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हों, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका को टाला जा सके.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक
