सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात: झारखंड पुलिस को मिलेंगे 1477 नए वाहन, पेट्रोलिंग होगी और तेज

Jharkhand News: झारखंड में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड पुलिस को आधुनिक संसाधनों से लैस करने के उद्देश्य से कल एक बड़ी सौगात दी जाएगी. राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस पेट्रोलिंग को तेज और प्रभावी बनाने के लिए कुल 1477 नए वाहनों को पुलिस बेड़े में शामिल किया जा रहा है. इनमें 628 चार पहिया वाहन और 849 दो पहिया वाहन शामिल हैं. इन सभी वाहनों को मुख्यमंत्री स्वयं विधानसभा परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. माना जा रहा है कि इस पहल से पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होगा और खासकर दूरदराज तथा नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की पहुंच और मजबूती से बढ़ेगी.

इस संबंध में जानकारी देते हुए आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि नए वाहनों के शामिल होने से राज्य की पुलिस व्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह केवल वाहनों की संख्या बढ़ाने की पहल नहीं है, बल्कि पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से लैस कर उनकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इन वाहनों के जरिए पुलिस पेट्रोलिंग को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि इन सभी वाहनों को आधुनिक तकनीक और गैजेट्स से लैस किया गया है. इनमें अत्याधुनिक वायरलेस सेट, आपातकालीन सायरन और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं, जो पुलिसकर्मियों को फील्ड में बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेंगे. इसके अलावा, 112 डायल पर आने वाली आपातकालीन सूचनाएं सीधे इन वाहनों में लगे टैब पर मिल सकेंगी, जिससे पुलिस की प्रतिक्रिया समय में काफी कमी आएगी.

उन्होंने यह भी बताया कि इन सभी वाहनों को कंट्रोल रूम से लगातार कनेक्टेड रखने के लिए जरूरी कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है, ताकि सूचनाओं का तेजी से आदान-प्रदान हो सके और पुलिस टीमों के बीच बेहतर समन्वय बना रहे. इस पहल को झारखंड पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के साथ-साथ नागरिकों को सुरक्षित माहौल देने में मदद मिलेगी.

रिपोर्ट: कमरान जलीली