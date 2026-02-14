सीएम नीतीश के काफिले में घुसा कुत्ता, टूटा प्रोटोकॉल, राजगीर में विरोध के बीच अधूरा रहा मुख्यमंत्री का दौरा

CM Nitish Kumar: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर पहुंचे. अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने मोतनाजे स्थित गंगा परियोजना जलाशय के निरीक्षण से की. इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से राजगीर रोपवे पहुंचे. हालांकि, ब्रह्माकुंड पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना निरीक्षण किए सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए. उनके आगमन के बाद से ही कार्यक्रम को लेकर लगातार संदेह की स्थिति बनी रही और हर पड़ाव पर बदलाव देखने को मिला, जिससे अधिकारियों में भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई.

मुख्यमंत्री के काफिले में एक कुत्ता घुस जाने के कारण ब्रह्माकुंड से आगे उनका काफिला रुक नहीं पाया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई. इस घटना के बाद, मुख्यमंत्री ने ब्रह्माकुंड का निरीक्षण नहीं किया और न ही मलमास मेला को लेकर अधिकारियों के साथ कोई समीक्षा बैठक की. राजगीर कुंड में मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे अधिकारी भी उहापोह की स्थिति में दिखे. मुख्यमंत्री के कुंड में न पहुंचने से स्थानीय पंडा समुदाय में भी निराशा छा गई.

मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर अतरी के महादेवविघा गांव के श्रद्धालुओं को राजगीर कुंड में जल भरने से करीब तीन घंटे तक रोका गया. इस दौरान कुछ श्रद्धालुओं की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उनका गुस्सा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में फूट पड़ा. सुरक्षाकर्मियों के सामने ही श्रद्धालुओं ने 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाय-हाय' और 'जय श्री राम' के नारे लगाए. मीडिया के हस्तक्षेप के बाद सुरक्षाकर्मियों ने सभी श्रद्धालुओं को राजगीर कुंड में जाने की अनुमति दी, जिसके बाद स्थिति शांत हुई. मुख्यमंत्री का यह दौरा सुरक्षा व्यवस्था में कमी और कार्यक्रम में अचानक हुए बदलावों के कारण सुर्खियों में रहा.

समग्रतः, मुख्यमंत्री का राजगीर दौरा कई अप्रत्याशित घटनाओं से भरा रहा, जिसमें सुरक्षा में चूक, कार्यक्रमों में लगातार बदलाव और स्थानीय श्रद्धालुओं का विरोध प्रदर्शन प्रमुख रहे. इन घटनाओं ने न केवल प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए, बल्कि आम जनता और स्थानीय पंडा समुदाय के बीच भी निराशा पैदा की.

रिपोर्ट: ऋषिकेश संवाददाता

