CM Nitish Samriddhi Yatra: कल जहानाबाद आएंगे सीएम नीतीश, जिले को देंगे 252 करोड़ की 161 योजनाओं की सौगात

CM Nitish Samriddhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहुप्रतीक्षित समृद्धि यात्रा कल, यानी 23 मार्च को जहानाबाद पहुंचेगी. इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. मुख्यमंत्री अपने इस आगमन के दौरान जिले के विकास को नई रफ्तार देते हुए कुल 252 करोड़ रुपये की लागत वाली 161 विभिन्न योजनाओं का उपहार जनता को समर्पित करेंगे. यह यात्रा जहानाबाद के लिए विकास की नई राहें खोलेगी, जिससे स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

73 नई विकास योजनाओं की नींव

इस यात्रा के तहत, मुख्यमंत्री लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत वाली 73 नई विकास योजनाओं की नींव रखेंगे, जो भविष्य के लिए आधारशिला बनेंगी. वहीं, लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हो चुकी 88 योजनाओं का विधिवत लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया जाएगा. मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहेगा. वे सबसे पहले हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुलिस लाइन पहुंचेंगे. इसके बाद, सदर प्रखंड के पुराने कार्यालय स्थित जीविका दीदी द्वारा संचालित वस्त्र उत्पादन केंद्र सह प्रशिक्षण केंद्र का विधिवत उद्घाटन करेंगे. यहां से वे ऐतिहासिक गांधी मैदान जाएंगे, जहाँ विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण करने के साथ-साथ अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे. गांधी मैदान में ही एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है.

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मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर गांधी मैदान में भव्य पंडाल तैयार किया गया है और आकर्षक सजावट की गई है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम सिक्योरिटी के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों की गहन जांच की है और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा को उनकी अंतिम समृद्धि यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है. जिले के अधिकारी लगातार कार्यक्रम स्थलों का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं. जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने भी कार्यक्रम स्थल पर जाकर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद