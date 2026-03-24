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CM नीतीश की 'समृद्धि यात्रा' आज कैमूर पहुंचेगी, 300 करोड़ की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास और उद्घाटन

CM Nitish Samriddhi Yatra: सीएम नीतीश कुमार आज (24 मार्च) अपनी 'समृद्धि यात्रा' के पांचवें चरण के तहत कैमूर जिले के नौघड़ा गांव पहुंचेंगे. इस दौरान लगभग 300 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:41 AM IST

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CM नीतीश 'समृद्धि यात्रा' (इमेज सोर्स- सीएम नीतीश एक्स अकाउंट)
CM नीतीश 'समृद्धि यात्रा' (इमेज सोर्स- सीएम नीतीश एक्स अकाउंट)

CM Nitish Samriddhi Yatra: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज, 24 मार्च को अपनी 'समृद्धि यात्रा' के पांचवें चरण के तहत कैमूर जिले के नौघड़ा गांव पहुंचेंगे. इस दौरे के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा. इस महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री के साथ कई उपमुख्यमंत्री और मंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रह सकते हैं. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने बताया कि नौघड़ा उनका पैतृक गांव है, जिसके चलते यह दौरा विशेष अहमियत रखता है.

अल्पसंख्यक कल्याण विद्यालय और छात्रावास का उद्घाटन
मुख्यमंत्री सबसे पहले नौघड़ा में नवनिर्मित अल्पसंख्यक कल्याण विद्यालय और छात्रावास का उद्घाटन करेंगे. इसके उपरांत, वे नौघड़ा खेल मैदान में बनाए गए विशाल पंडाल में जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे. यह संवाद कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करेगा. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए नौघड़ा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जिले के डीएम नितिन कुमार सिंह और एसपी हरिमोहन शुक्ला सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान स्वयं भ्रमण कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अब घंटों का सफर मिनटों में! सीएम नीतीश कुमार ने किया 5 नए एक्सप्रेस-वे का ऐलान

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CM की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम
सीएम की सुरक्षा के लिए चप्पे-चप्पे पर जांच-पड़ताल कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की चूक से बचा जा सके. यातायात प्रबंधन, ड्रोन निगरानी और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती से पूरा इलाका चाक-चौबंद है. यह यात्रा बिहार सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को और मजबूत करने का संकेत देती है, जिससे नौघड़ा अब विकास के एक नए केंद्र के रूप में उभरेगा. यह यात्रा बिहार सरकार की विकास प्रतिबद्धता और विशेष रूप से अल्पसंख्यक कल्याण व महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

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