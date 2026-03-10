Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने राष्ट्रपति प्रोटोकॉल, ईरान और महंगाई पर उठाए सवाल

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 10, 2026, 09:42 PM IST

Pakur News: सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने पाकुड़ दौरे के दौरान देश और विदेश से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी. उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के दौरान कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की. करात ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति जब किसी प्रदेश का दौरा करती हैं, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से बातचीत के बाद ही जाती हैं. ऐसे में यदि मुख्यमंत्री उपस्थित न हो सकें, तो उनके वरिष्ठ मंत्री को अवश्य उपस्थित रहना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए. करात ने यह भी कहा कि राज्यपाल, राष्ट्रपति या कोई अन्य संविधानाध्यक्ष हों, सभी को राजनीति से दूर रहना चाहिए.

अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर वृंदा करात ने अमेरिका और इजरायल की और से ईरान पर किए गए हमले को गलत ठहराया. उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका दुनिया पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है. करात ने याद दिलाया कि ईरान भारत का एक मित्र देश रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर मौन हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देश की विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है. करात ने यह भी चिंता व्यक्त की कि भारत को तेल खरीदने के लिए अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ रही है, जो देश की संप्रभुता पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

घरेलू मुद्दों पर बात करते हुए, सीपीआईएम नेता ने रसोई गैस की कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि का उल्लेख किया. उन्होंने आगाह किया कि इसका सीधा असर आम महिलाओं पर पड़ेगा और यह तो अभी शुरुआत है, आगे महंगाई और बढ़ेगी. पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव आयुक्त को काला झंडा दिखाए जाने की घटना पर टिप्पणी करते हुए वृंदा करात ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध पूरे देश में उठ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे शुरू से ही चुनाव आयोग के कामकाज के विरोध में रही हैं.

वृंदा करात के इन बयानों से कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, जो देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बहस छेड़ सकते हैं.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक

यह भी पढ़ें: 'अभी कोई संपर्क नहीं', अख्तरुल ईमान की दो टूक, अधर में महागठबंधन का वोट गणित

