समस्तीपुर: जन्मदिन पार्टी में नर्तकी का हथियार के साथ डांस, वीडियो वायरल; पुलिस जांच में जुटी

Samastipur Viral Video: समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नर्तकी को हथियार के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. बताया जा रहा है कि यह घटना सांखमोहन गांव में एक जन्मदिन समारोह के दौरान हुई, जहां स्टेज प्रोग्राम का आयोजन किया गया था. वीडियो में नर्तकी के हाथ में पिस्तौल थामे हुए डांस करते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

नर्तकी को थमा दिया पिस्तौल

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जन्मदिन की इस पार्टी में मंच पर एक नर्तकी अपनी प्रस्तुति दे रही है. मंच के पास 5 से 7 युवक भी मौजूद हैं, जो कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं. इसी दौरान एक युवक नर्तकी को अपने हाथ में मौजूद पिस्तौल थमा देता है. पिस्तौल मिलते ही नर्तकी उसे हाथ में लेकर बेखौफ होकर डांस करने लगती है. वीडियो में मौजूद अन्य लोग भी इस पूरी घटना पर हंसते-हंसते और आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे इस गंभीर कृत्य की भयावहता और बढ़ जाती है. हालांकि, 'जी मीडिया' इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

हरकत में स्थानीय पुलिस प्रशासन

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. विभूतिपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें वायरल वीडियो के बारे में सूचना मिली है. उन्होंने कहा कि वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है ताकि इसकी सत्यता स्थापित की जा सके. थानाध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने के बाद जो भी व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह घटना ऐसे सार्वजनिक आयोजनों में हथियारों के प्रदर्शन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

सार्वजनिक समारोहों में हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन और उसका मनोरंजन के लिए इस्तेमाल, समाज में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है. यह सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि एक गंभीर चुनौती है जो यह सवाल उठाती है कि ऐसे आयोजनों में सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया जाता. ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह के गैर-कानूनी कृत्यों को अंजाम देने से पहले सोचे. पुलिस की जांच और आगामी कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय