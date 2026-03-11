Advertisement
घाटशिला में दिनदहाड़े केनारा बैंक से 15 लाख की लूट, पांच नकाबपोश बदमाश फरार, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती

Jharkhand News: पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला स्थित बहरागोड़ा प्रखंड में केनारा बैंक की साकरा शाखा में दिनदहाड़े पांच नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया. बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर लगभग 15 लाख रुपये और कीमती सामान छीन लिया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 11, 2026, 03:40 PM IST

Jharkhand News: पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में पश्चिम बंगाल से सटे बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत केनारा बैंक की साकरा शाखा में मंगलवार दोपहर करीब 1:55 बजे दिनदहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया. पांच नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया और लगभग 15 लाख रुपये लूट लिए. बताया जा रहा है कि दोपहर के भोजन के समय जैसे ही पांच लोग बैंक में घुसे, उन्होंने तुरंत अपने चेहरे पर मास्क पहन लिए और सभी कर्मचारियों को बंधक बना लिया. इस दौरान लुटेरों ने बैंक कर्मचारियों के सोने के चेन, मोबाइल फोन और पर्स भी छीन लिए.

लूटपाट को अंजाम देने के बाद अपराधी बैंक के मुख्य दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए. सूत्र बताते हैं कि सभी बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और वारदात के बाद स्थानीय रास्तों से होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर भाग निकले. भागते समय उन्होंने बैंक कर्मचारियों के मोबाइल फोन रास्ते में फेंक दिए. यह पूरी घटना पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, क्योंकि दिनदहाड़े एक बैंक को इस तरह से लूटना कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.

ये भी पढ़ें: 6 दिन में खाते से पार हुए 81 लाख, पुलिस ने संदिग्ध ट्रांजेक्शन गिरोह का किया खुलासा

सूचना मिलते ही बहरागोड़ा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल में जुट गई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि लुटेरों का सुराग मिल सके. हालांकि, पुलिस इस मामले में फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर रही है और बैंक कर्मियों को भी घटना के संबंध में मीडिया से बात करने से मना किया गया है. इस घटना ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है, और अब यह देखना होगा कि पुलिस इन बैंक लुटेरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है.

रिपोर्ट: रणधीर कुमार सिंह

