Patna News: पटना में महाशिवरात्रि पर दिनदहाड़े गोलीबारी, दो युवक घायल; पुलिस जांच में जुटी

Patna News: पटना में महाशिवरात्रि के दिन अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है. यह सनसनीखेज वारदात रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी चौक के पास उस वक्त हुई, जब दो युवक चाय पीने के लिए रुके हुए थे. अचानक अज्ञात बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायल युवकों को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ

घटना की सूचना मिलते ही रामकृष्ण नगर थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सदर एसडीपीओ-2 भी घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की. अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस दल आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहा है, ताकि हमलावरों का सुराग मिल सके. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस वारदात के पीछे क्या मकसद था और अपराधी कौन थे. पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी की घटना ने पटना में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है. वे पुलिस प्रशासन से अपराधियों पर लगाम लगाने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रही है. घायलों के बयान लेने की भी तैयारी चल रही है, जिससे घटना के संबंध में और जानकारी मिल सके. पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए हैं और विशेष टीमों का गठन किया गया है.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा