बिहार विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर गरमागरम बहस: विपक्ष का वॉकआउट, सरकार ने गिनाईं उपलब्धियां

Bihar News: बिहार विधानसभा में गृह विभाग के 20,132 करोड़ रुपये से अधिक के बजट पर जमकर बहस हुई. उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी की ओर से प्रस्तुत इस बजट पर विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव रखे, जिसके बाद कानून-व्यवस्था और अपराध पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली. विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सवाल उठे. वहीं, सत्ता पक्ष ने राज्य में सुशासन और पुलिस सुधारों का दावा किया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 20, 2026, 05:24 PM IST

बिहार विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर गरमागरम बहस
Bihar Vidhan Sabha: बिहार विधानसभा में उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2027 तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिए गृह विभाग हेतु 20,132 करोड़ 86 लाख 69 हजार रुपये की बजट मांग प्रस्तुत की. इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सदन में तीखी बहस छिड़ गई, जिसमें विपक्षी सदस्यों ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कटौती प्रस्ताव पेश किए. कमरुल होदा, अख्तरुल ईमान और सतीश कुमार सिंह यादव ने 10 रुपये के कटौती प्रस्ताव रखे. बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही, जिस पर सत्ता पक्ष ने कटाक्ष किया.

बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला. वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग कानून-व्यवस्था पर सबसे अधिक बयान देते हैं, वे सदन में अपनी बात रखने का सबसे उपयुक्त मौका गंवा रहे हैं, और उनके कटौती प्रस्ताव भी प्रभावी नहीं थे. बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने बिहार में कानून के राज का दावा करते हुए कहा कि अपराधियों का स्थान जेल में है. इस बीच, आईपी गुप्ता ने एक अतिपिछड़ी जाति की लड़की के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले को उठाते हुए भावुक अपील की, और डीजीपी की उपस्थिति के बावजूद कार्रवाई न होने पर न्याय की गुहार लगाई, जिसने सदन को झकझोर दिया.

विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और भविष्य की योजनाओं का रोडमैप प्रस्तुत किया. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के 'कुशासन' की आलोचना करते हुए वर्तमान में 'सुशासन' स्थापित करने का दावा किया.

सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार अब नक्सल उग्रवाद से पूरी तरह मुक्त है, पुलिस विभाग में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं, जिसमें साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 'पुलिस दीदी' पहल, जेल सुधार और पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए स्कूल शामिल हैं. उन्होंने यह भी बताया कि बिहार अपहरण और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में देश में निचले पायदान पर है. सरकार के जवाब से असंतुष्ट आरजेडी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया.

सदन में चली लंबी और तीखी बहस के बाद गृह विभाग की बजट मांग को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, जबकि विपक्ष के कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हो गए. यह सत्र बिहार में कानून-व्यवस्था और सुशासन के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच गहरे मतभेद को दर्शाता है, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.

रिपोर्ट: रजनीश

bihar vidhan sabhaHome Dept Budget

bihar vidhan sabha
