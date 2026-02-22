Munger News: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुंगेर में किया 1.40 करोड़ के सब रजिस्ट्रार कार्यालय का उद्घाटन, ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी हुए शामिल

Munger News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम में रविवार (22 फरवरी) को हवेली खड़गपुर अनुमंडल मुख्यालय का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने अंबेडकर चौक स्थित 1 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से निर्मित नए अवर निबंधन कार्यालय भवन का विधिवत उद्घाटन किया. उद्घाटन समारोह से पूर्व, खड़गपुर बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूलों की भव्य वर्षा कर उपमुख्यमंत्री का जोशीला स्वागत किया. इसके बाद, उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. भवन के उद्घाटन के बाद, उपमुख्यमंत्री ने निबंधन काउंटर, अत्याधुनिक कंप्यूटर कक्ष, 'आई हेल्प यू' काउंटर और सुसज्जित प्रतीक्षालय का गहन निरीक्षण किया. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आमजनों को पारदर्शी, त्वरित और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

यह नया कार्यालय भवन क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व में निबंधन कार्यालय एक जर्जर एवं खपरैल भवन में संचालित हो रहा था, जिससे लोगों को अपने महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था. नए, आधुनिक भवन के प्रारंभ होने से न केवल निबंधन संबंधी कार्यों में उल्लेखनीय गति आएगी, बल्कि क्षेत्रवासियों को एक बेहतर और सुविधापूर्ण माहौल में अपनी सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी. इस विकास परियोजना के लोकार्पण से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह और संतोष का माहौल देखा गया, जो बेहतर प्रशासनिक सुविधाओं की उम्मीद जगाता है.

उद्घाटन समारोह के पश्चात, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजकीय बुनियादी विद्यालय परिसर, मिल्की पहुंचे. यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 78वें एवं 181वें संस्करण का सामूहिक श्रवण किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए. इस अवसर पर विधायक कुमार प्रणय, जिलाधिकारी निखिल धनराज निपुणिकर, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद शाहिद सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि वह विकास योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आमजन को सुगम, पारदर्शी तथा जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. उपमुख्यमंत्री के इस दौरे और उनके द्वारा किए गए इन कार्यक्रमों ने न केवल मुंगेर जिले में विकास परियोजनाओं को गति प्रदान की, बल्कि सरकार की जनहितैषी नीतियों और जनभागीदारी को भी प्रभावी ढंग से रेखांकित किया, जिससे स्थानीय जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है.

रिपोर्ट: प्रशांत किशोर