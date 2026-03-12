विजय सिन्हा का बड़ा रिपोर्ट कार्ड: 100 दिनों में खनन विभाग का कायाकल्प, 'खनन योद्धाओं' को मिला नकद इनाम'

Patna News: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर खान एवं भूतत्व विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि नई सरकार की पहल के तहत 'बिहार खनन योद्धा पुरस्कार' का वितरण 71 गुप्त सूचनादाताओं को किया गया है. इन योद्धाओं को डिजिटल माध्यम से उनके बैंक खातों में सीधे पुरस्कार राशि भेजी गई, जिसमें बड़ी गाड़ी पकड़वाने पर 10,000 रुपये और छोटी गाड़ी पकड़वाने पर 5,000 रुपये का प्रावधान था. उपमुख्यमंत्री ने जोर दिया कि इन सूचनाओं पर विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई कर अवैध खनन और ओवरलोडिंग रोकने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है.

भविष्य की योजनाओं पर डाला प्रकाश

सिन्हा ने दावा किया कि बिहार अब देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है, जहां ओवरलोडिंग पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है और अवैध खनन भी लगातार कम हो रहा है. उन्होंने राजस्व संग्रह में हुई अभूतपूर्व वृद्धि का जिक्र करते हुए बताया कि जहां 2021-22 में विभाग को लगभग 1600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा 3500 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है. विभाग का लक्ष्य इस बार इससे भी अधिक राजस्व प्राप्त करना है. उपमुख्यमंत्री ने इस दौरान 78 बालू घाटों के सरेंडर होने का भी उल्लेख किया, जिससे विभाग को लगभग 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये घाट उन ठेकेदारों द्वारा सरेंडर किए गए, जिन्होंने अधिक कीमत पर टेंडर लिए थे और अब सरकार की सख्त नीतियों के कारण अवैध खनन नहीं कर पा रहे हैं. नए टेंडरों में ऐसे ठेकेदारों को शामिल नहीं किया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री ने भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सीमावर्ती जिलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और दूसरे राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले बालू व चिप्स के वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य होगा. विभाग चौबीसों घंटे काम कर रहा है, 196 घाट वर्तमान में चालू हैं और 78 नए घाटों की नीलामी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी. जीपीएस से छेड़छाड़ करने वाले वाहनों पर 20,000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है, और पटना व वैशाली के 9 बालू घाटों का आवंटन बीएसडीसीएल को किया गया है.

खनन और जमीन माफिया को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है. आम लोगों को 'इंस्पेक्टर राज' से मुक्ति दिलाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि त्योहारों में अपने उपयोग के लिए मिट्टी या बालू ले जाने वालों को अब परेशान नहीं किया जाएगा, और पुलिस बिना विभागीय अनुमति के बालू वाहनों को नहीं रोकेगी. बंद पड़ी खदानों को जल्द से जल्द चालू करने और मजदूरों के कल्याण के लिए पहचान पत्र योजना लागू करने पर भी जोर दिया गया.

