कोर्ट परिसर में बम की अफवाह से मचा हड़कंप, पूरे परिसर को खाली कराया गया, सघन तलाशी जारी

Dhanbad News: धनबाद कोर्ट परिसर में बम होने की सूचना और ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अचानक पूरे कोर्ट में अफरा-तफरी मच गई. इस धमकी भरे मेल ने न्यायिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 28 नंबर कोर्ट बिल्डिंग और MP/MLA कोर्ट परिसर को प्राथमिकता के आधार पर खाली करा लिया. इस अप्रत्याशित घटना से अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और न्याय की उम्मीद में आए आम लोगों में गहरा दहशत का माहौल बन गया. ईमेल में मिली इस गंभीर धमकी ने न केवल पूरे न्यायिक कामकाज को बाधित कर दिया, बल्कि परिसर में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को सकते में डाल दिया.

सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की विशेष प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड टीम बिना किसी देरी के तत्काल मौके पर पहुंच गई. पूरे कोर्ट परिसर को त्वरित रूप से सुरक्षा घेरे में लेकर एक व्यापक और सघन तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान सिटी एसपी, डीएसपी सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से मौके पर पहुंचकर जांच का नेतृत्व करने लगे. किसी भी अप्रिय घटना या अनहोनी से बचने के लिए आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, जिसके कारण पूरा कोर्ट परिसर कुछ ही पलों में एक अभेद्य पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. चप्पे-चप्पे की बारीकी से जांच की जा रही थी ताकि धमकी की सच्चाई का पता लगाया जा सके.

बम की अफवाह फैलने के बाद काफी देर तक अधिवक्ताओं और वादकारियों में भय और असमंजस की स्थिति बनी रही. कई अधिवक्ता अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को सुरक्षा व्यवस्था में चूक और एक गंभीर चुनौती करार दे रहे थे. अधिवक्ता सरोज कुमार ने बताया कि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई, जिससे सभी चिंतित हैं और भविष्य में सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं. बम की धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति या समूह का पता लगाने और उनके इरादों को समझने के लिए साइबर सेल भी सक्रिय हो गई है. जांच पूरी होने तक कोर्ट परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे.

