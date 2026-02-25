Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3122099
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

कोर्ट परिसर में बम की अफवाह से मचा हड़कंप, पूरे परिसर को खाली कराया गया, सघन तलाशी जारी

धनबाद कोर्ट परिसर में ईमेल के जरिए बम धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत 28 नंबर कोर्ट और MP/MLA कोर्ट खाली कराया. RPF और पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया, जबकि साइबर सेल धमकी देने वालों का पता लगाने में लगी हुई है. अधिकारियों ने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और कोर्ट परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 25, 2026, 01:49 PM IST

Trending Photos

कोर्ट परिसर में बम के अफवाह से मचा हड़कंप, पूरे परिसर को खाली कराया गया, सघन तलाशी जारी
कोर्ट परिसर में बम के अफवाह से मचा हड़कंप, पूरे परिसर को खाली कराया गया, सघन तलाशी जारी

Dhanbad News: धनबाद कोर्ट परिसर में बम होने की सूचना और ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अचानक पूरे कोर्ट में अफरा-तफरी मच गई. इस धमकी भरे मेल ने न्यायिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 28 नंबर कोर्ट बिल्डिंग और MP/MLA कोर्ट परिसर को प्राथमिकता के आधार पर खाली करा लिया. इस अप्रत्याशित घटना से अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और न्याय की उम्मीद में आए आम लोगों में गहरा दहशत का माहौल बन गया. ईमेल में मिली इस गंभीर धमकी ने न केवल पूरे न्यायिक कामकाज को बाधित कर दिया, बल्कि परिसर में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को सकते में डाल दिया.

सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की विशेष प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड टीम बिना किसी देरी के तत्काल मौके पर पहुंच गई. पूरे कोर्ट परिसर को त्वरित रूप से सुरक्षा घेरे में लेकर एक व्यापक और सघन तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान सिटी एसपी, डीएसपी सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से मौके पर पहुंचकर जांच का नेतृत्व करने लगे. किसी भी अप्रिय घटना या अनहोनी से बचने के लिए आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, जिसके कारण पूरा कोर्ट परिसर कुछ ही पलों में एक अभेद्य पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. चप्पे-चप्पे की बारीकी से जांच की जा रही थी ताकि धमकी की सच्चाई का पता लगाया जा सके.

बम की अफवाह फैलने के बाद काफी देर तक अधिवक्ताओं और वादकारियों में भय और असमंजस की स्थिति बनी रही. कई अधिवक्ता अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को सुरक्षा व्यवस्था में चूक और एक गंभीर चुनौती करार दे रहे थे. अधिवक्ता सरोज कुमार ने बताया कि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई, जिससे सभी चिंतित हैं और भविष्य में सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं. बम की धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति या समूह का पता लगाने और उनके इरादों को समझने के लिए साइबर सेल भी सक्रिय हो गई है. जांच पूरी होने तक कोर्ट परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं. बम की धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति या समूह का पता लगाने और उनके इरादों को समझने के लिए साइबर सेल भी सक्रिय हो गई है. जांच पूरी होने तक कोर्ट परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे.

रिपोर्ट:  नीतेश कुमार मिश्रा

TAGS

Dhanbad News

Trending news

Jharkhand news
वंदे भारत की चपेट में आया पूरा परिवार: पाकुड़ में पति-पत्नी और बच्ची की दर्दनाक मौत
Bihar News
मोदी सरकार का बिहार को बड़ा तोहफा: पुनारख-किउल रेल लाइन प्रोजेक्ट को ₹2,268 करोड़
Bihar News
अनंत सिंह के समर्थक को पीटने के केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 8 पर FIR दर्ज
patna news
पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में गुंडागर्दी: ABVP प्रत्याशी अनुष्का कुमारी को रेप की धमकी
chatra air ambulance crash
पटना के सचिन मिश्रा की मौत, बीमार मां से मिलने की थी आखिरी ख्वाहिश
Jharkhand news
चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: दो परिवारों का बुझ गया चिराग, लातेहार और चतरा में पसरा मातम
Jharkhand news
झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन की हिमाचल प्रदेश में संदिग्ध मौत
amit shah
आज से तीन दिन तक बिहार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
Patna Metro
26 फरवरी को बंद रहेगी मेट्रो, भूतनाथ-मलाही पकड़ी स्टेशनों के लिए शुरू होगा ट्रायल
Bihar Crime News
नालंदा में खूनी खेल: महज ₹5000 के लिए 17 साल के सौरव की हत्या