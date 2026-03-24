धनबाद पुलिस की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी चेतावनी, 'जनता के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं'

Dhanbad News: मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, जिसका आंशिक असर भारत के बाजार और आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ सकता है. ऐसे संवेदनशील समय में, जहां पूरा देश एकजुटता दिखा रहा है, वहीं, धनबाद में कुछ असामाजिक तत्व इस आपदा को अवसर में बदलकर मुनाफाखोरी में संलिप्त पाए जा रहे हैं. धनबाद पुलिस ने ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकेत दिया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रभात कुमार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कालाबाजारी होने पर होगी कार्रवाई

एसएसपी कुमार ने चेतावनी दी कि यदि कोई दुकानदार, व्यापारी या अन्य व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, दवाइयां, तेल और गैस को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचता या कालाबाजारी और जमाखोरी करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने इसे न केवल कानून का उल्लंघन, बल्कि समाज के प्रति गैर-जिम्मेदाराना और अमानवीय व्यवहार बताया.

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों का शोषण करना सभ्य समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. पुलिस और प्रशासन लगातार बाजार की निगरानी कर रहे हैं और गुप्त सूचनाएं भी एकत्र की जा रही हैं ताकि ऐसे तत्वों की पहचान कर उन पर नकेल कसी जा सके. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय भी स्थापित किया गया है.

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ईमानदारी के साथ व्यापार करने की अपील

पुलिस प्रशासन ने दुकानदारों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझने और ईमानदारी के साथ व्यापार करने की अपील की है. उन्हें निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर सामान न बेचने और अनावश्यक भंडारण से बचने की सलाह दी गई, क्योंकि यह समाज में असंतोष और अव्यवस्था को जन्म देता है.

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इसके साथ ही, आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे घबराहट में आकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी न करें, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी और कीमतों में वृद्धि होती है. प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें. एसएसपी कुमार ने जनता से आग्रह किया कि यदि उन्हें कहीं भी अधिक कीमत वसूलने, कालाबाजारी या जमाखोरी की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत जिला प्रशासन या पुलिस को सूचित करें. शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा