Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3150881
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसा: दुमका CID की AIS शैलू प्रभा जयंती तिर्की की मौत

Dhanbad News: धनबाद में एक भीषण सड़क हादसे में दुमका CID में पदस्थापित ASI शैलू प्रभा जयंती तिर्की की मौत हो गई. वह अपने पति के साथ रांची से दुमका लौट रही थीं, तभी धनबाद के ISM गेट के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर एक ऑटो से टकरा गई.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 23, 2026, 02:40 PM IST

Trending Photos

धनबाद सड़क हादसे में CID के ASI की मौत
धनबाद सड़क हादसे में CID के ASI की मौत

Dhanbad News: धनबाद के आईएसएम (ISM) गेट के समीप सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दुमका सीआईडी (CID) में पदस्थापित एएसआई (ASI) शैलू प्रभा जयंती तिर्की की असामयिक मृत्यु हो गई. यह घटना उस समय हुई जब शैलू प्रभा अपने पति सुरेश उरांव के साथ बाइक पर सवार होकर रांची से धनबाद होते हुए दुमका जा रही थीं, जहां उन्हें अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना था. इस हृदय विदारक घटना से परिजनों और पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एएसआई शैलू प्रभा जयंती तिर्की सरहुल पर्व मनाने के लिए अपने पैतृक आवास रांची के मोरहाबादी सरायटांड़ आई हुई थीं. पर्व समाप्ति के बाद, सोमवार को वह अपने पति के साथ वापस दुमका लौट रही थीं. धनबाद पहुंचते ही आईएसएम गेट के पास सड़क पर अचानक एक ओर से आ रही ऑटो और दूसरी ओर से आ रही उनकी बाइक के बीच टक्कर की स्थिति बन गई. इस अप्रत्याशित घटनाक्रम में बाइक अनियंत्रित हो गई और संतुलन बिगड़ने के कारण शैलू प्रभा जयंती तिर्की सड़क पर गिर पड़ीं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं.

ये भी पढ़ें- पाकुड़: बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता: प्याज, गेहूं और मक्का की फसलें खराब

Add Zee News as a Preferred Source

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल शैलू प्रभा को तुरंत धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SNMMCH) पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने तत्काल उनका इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर आंतरिक चोटों के कारण इलाज के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली. इस दुखद हादसे में उनके पति सुरेश उरांव को भी चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई. यह सड़क हादसा एक बार फिर सड़कों पर सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है. शैलू प्रभा जयंती तिर्की की मौत से उनका परिवार और पुलिस महकमा सदमे में है और सभी उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं.

रिपोर्ट- नितेश कुमार

TAGS

Dhanbad News

Trending news

Begusarai Crime
बेगूसराय: पुलिस अधिकारी की गाड़ी ने दंपति को कुचला, मौके पर मौत
Dhanbad News
धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसा: दुमका CID की ASI शैलू प्रभा जयंती तिर्की की मौत
Bettiah news
BSEB 12वींः सांइस में आदित्य प्रकाश तो आर्ट्स में गया की निशु कुमारी ने किया टॉप
Chirag Paswan
निशांत या सम्राट या फिर कोई और... कौन बनेगा बिहार का अगला CM? चिराग ने कही ये बात
Bihar Board 12th Result 2026
बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें अपना स्कोर
bihar board 12th result
BSEB 12th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, लड़कियों ने मारी बाजी
manish kashyap
जनसुराज नेता मनीष कश्यप पर 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप, FIR दर्ज
Bihar Crime News
समस्तीपुर में देह व्यापार का भंडाफोड़, तो कटिहार बालिका गृह से 2 लड़कियां फरार
Pappu Yadav
'नोटबंदी से लेकर LPG तक सिर्फ लाइन', पप्पू यादव देंगे छात्राओं को फ्री गैस सिलेंडर
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: जहानाबाद में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा, 73 योजनाओं का शिलान्यास और 88 योजनाओं का लोकार्पण