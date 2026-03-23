धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसा: दुमका CID की AIS शैलू प्रभा जयंती तिर्की की मौत

Dhanbad News: धनबाद के आईएसएम (ISM) गेट के समीप सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दुमका सीआईडी (CID) में पदस्थापित एएसआई (ASI) शैलू प्रभा जयंती तिर्की की असामयिक मृत्यु हो गई. यह घटना उस समय हुई जब शैलू प्रभा अपने पति सुरेश उरांव के साथ बाइक पर सवार होकर रांची से धनबाद होते हुए दुमका जा रही थीं, जहां उन्हें अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना था. इस हृदय विदारक घटना से परिजनों और पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एएसआई शैलू प्रभा जयंती तिर्की सरहुल पर्व मनाने के लिए अपने पैतृक आवास रांची के मोरहाबादी सरायटांड़ आई हुई थीं. पर्व समाप्ति के बाद, सोमवार को वह अपने पति के साथ वापस दुमका लौट रही थीं. धनबाद पहुंचते ही आईएसएम गेट के पास सड़क पर अचानक एक ओर से आ रही ऑटो और दूसरी ओर से आ रही उनकी बाइक के बीच टक्कर की स्थिति बन गई. इस अप्रत्याशित घटनाक्रम में बाइक अनियंत्रित हो गई और संतुलन बिगड़ने के कारण शैलू प्रभा जयंती तिर्की सड़क पर गिर पड़ीं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं.

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घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल शैलू प्रभा को तुरंत धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SNMMCH) पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने तत्काल उनका इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर आंतरिक चोटों के कारण इलाज के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली. इस दुखद हादसे में उनके पति सुरेश उरांव को भी चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई. यह सड़क हादसा एक बार फिर सड़कों पर सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है. शैलू प्रभा जयंती तिर्की की मौत से उनका परिवार और पुलिस महकमा सदमे में है और सभी उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं.

रिपोर्ट- नितेश कुमार