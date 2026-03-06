Advertisement
Dhanbad News: शराब विवाद ने लिया हिंसक रूप, सब-इंस्पेक्टर घायल, 5 हिरासत में

Dhanbad News: धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव हुआ. स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, जिसमें सब-इंस्पेक्टर रोहित कुमार चोटिल हो गए.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 06, 2026, 08:35 AM IST

धनबाद में शराब विवाद ने लिया हिंसक रूप, सब-इंस्पेक्टर घायल
धनबाद में शराब विवाद ने लिया हिंसक रूप, सब-इंस्पेक्टर घायल

Dhanbad News: धनबाद जिले के लोयाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एकड़ा पुल के समीप शराब पीने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. साथी संगत के साथ शराब पीने के दौरान दो पक्षों के बीच हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते गंभीर मारपीट और पथराव में बदल गई. इस घटना को नियंत्रित करने पहुंची लोयाबाद पुलिस टीम पर भी हमला हुआ, जिसमें लोयाबाद थाना में पदस्थापित सब-इंस्पेक्टर रोहित कुमार गंभीर रूप से चोटिल हो गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुटकी, जोगता, सोनारडीह और मुनीडीह थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया.

दोनों पक्ष एक साथ बैठकर पी रहे थे शराब 
लोयाबाद थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विवाद तब शुरू हुआ जब दोनों पक्ष एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे. किसी बात को लेकर उनके बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद झगड़ा इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर जाकर जमकर मारपीट की. यह विवाद जल्द ही पथराव में बदल गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही लोयाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सब-इंस्पेक्टर रोहित कुमार को चोटें आईं.

पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया 
घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुटकी, जोगता, सोनारडीह और मुनीडीह थानों की पुलिस टीमों ने गोपालि चक में त्वरित छापेमारी की. इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है और उन्हें गहन पूछताछ के लिए थाना ले आई है. हालांकि, घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Bokaro: घर वालों ने मांगा था एक साल का वक्त, प्रेमी-प्रेमिका ने मौत को गले लगा लिया

लोयाबाद थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने आश्वस्त किया है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए सघन छापेमारी अभियान जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जा सके.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा

