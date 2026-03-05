Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3130830
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

धनबाद में 4000 करोड़ की पेयजल योजनाएं अधूरी: गर्मी से पहले कैसे बुझेगी प्यास?

Dhanbad Water Projects: धनबाद में पिछले एक दशक में 4000 करोड़ रुपये की शहरी और ग्रामीण पेयजल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, जिससे बड़ी आबादी को नियमित पानी नहीं मिल रहा है. पाइपलाइनें बिछने और संयंत्र बनने के बावजूद, फंड, एनओसी और तकनीकी अड़चनों के कारण आपूर्ति ठप है. डीसी ने गर्मी से पहले कुछ योजनाएं शुरू करने की बात कही है, जबकि विधायक ने लापरवाह एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 05, 2026, 05:17 PM IST

Trending Photos

धनबाद में 4000 करोड़ की पेयजल योजनाएं अधूरी: गर्मी से पहले कैसे बुझेगी प्यास?
धनबाद में 4000 करोड़ की पेयजल योजनाएं अधूरी: गर्मी से पहले कैसे बुझेगी प्यास?

Dhanbad News: धनबाद में पेयजल योजनाओं की हकीकत बेहद चिंताजनक है. पिछले एक दशक में लगभग चार हजार करोड़ रुपये की शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं अब भी अधूरी पड़ी हैं. इन योजनाओं के तहत कई स्थानों पर पाइपलाइनें बिछाई गईं, जलमीनार और ट्रीटमेंट प्लांट भी बन गए, लेकिन जिले की बड़ी आबादी को आज तक नियमित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. कई इलाकों में नल तो लगे हैं, पर उनमें पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे लोग मूलभूत सुविधा से वंचित हैं. गर्मी का मौसम नजदीक आने के साथ ही यह समस्या और भी विकराल रूप लेती जा रही है.

इन अधूरी परियोजनाओं में निरसा-गोविंदपुर मेगा जलापूर्ति योजना प्रमुख है, जिसकी लागत करीब 750 करोड़ रुपये है. पाइपलाइनें और पानी की टंकियां तैयार हो चुकी हैं, लेकिन पानी का उठाव और वितरण शुरू नहीं हो सका है, जिसके चलते ग्रामीण अभी भी पुराने और पारंपरिक जलस्रोतों पर ही निर्भर हैं. इसी तरह, बलियापुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना में ट्रीटमेंट प्लांट और जलमीनार तैयार होने के बाद ट्रायल के तौर पर कुछ समय पानी मिला, लेकिन बाद में आपूर्ति फिर बंद हो गई. उपायुक्त आदित्य रंजन ने इन योजनाओं के अटकने का मुख्य कारण फंड की कमी, आवश्यक एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र), रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को बताया है. कुछ योजनाओं में डीवीसी से पानी उठाने की अनुमति भी नहीं मिल पाई है, जिससे कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है. प्रशासन ने हालांकि, गर्मी से पहले कुछ योजनाओं को शुरू करने का आश्वासन दिया है.

इस गंभीर स्थिति पर सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो ने लापरवाह एजेंसियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है. वहीं, स्थानीय निवासियों का कहना है कि जलापूर्ति ठप होने के कारण उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पानी खरीदकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है. यह स्थिति न केवल सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि लोगों के बीच भारी असंतोष भी पैदा कर रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि धनबाद की प्यासी जनता की गर्मी से पहले कब और कैसे बुझेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: नितेश मिश्रा

यह भी पढ़ें: गर्मियों में जीरो बिजली कट की तैयारी, पटना में बन रहे चार नए पावर सब स्टेशन

TAGS

Dhanbad Water Projects Incomplete Locals Suffer Ahead of Summer

Trending news

Tejashwi Yadav
बिहार का 'खेला' अभी बाकी है! BJP का गेम बिगाड़ने को तेजस्वी यादव का प्लान-B तैयार
Jehanabad news
जहानाबाद में होली की छुट्टी के बाद गायब मिले गुरुजी!BEO के औचक निरीक्षण में खुली पोल
nitish kumar
जब भी कमजोर समझा गया, और ताकतवर बनकर उभरे नीतीश, राज्यसभा जाना Exit है या नई Entry
Jehanabad news
जहानाबाद में बच्चे के पेशाब करने को लेकर विवाद, खूनी संघर्ष में महिला समेत 9 घायल
patna news
गर्मियों में जीरो बिजली कट की तैयारी, पटना में बन रहे चार नए पावर सब स्टेशन
nitish kumar
कोशिश थी राबड़ी देवी का आवास बदलने की, बदल गया CM नीतीश कुमार का पता!, जानें माजरा
Mokama news
मोकामा में CRPF जवानों और ग्रामीणों में मारपीट, दोनों पक्षों ने लगाए गंभीर आरोप
nitish kumar
13 गाय, 10 बछड़े और इतने रुपये कैश, जानिए नीतीश कुमार की कितनी है संपत्ति
nitin Nabin
नितिन नवीन की बड़ी उपलब्धि: अध्यक्ष बनने के 45 दिनों के भीतर बिहार में दिखाया जादू!
Gaya News
रंग-गुलाल से सिंदूरदान तक का सफर, प्रेमिका से होली खेलने गए प्रेमी की शादी