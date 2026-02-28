Advertisement
Patna News: करबिगहिया में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दिव्यांग महिला की जलकर मौत

Patna News: राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करबिगहिया इलाके में शुक्रवार (27 फरवरी) शाम एक दो मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में 65 वर्षीय दिव्यांग महिला मालती देवी की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:12 AM IST

Patna News: राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करबिगहिया इलाके में शुक्रवार (28 फरवरी) शाम एक भीषण आगलगी की घटना सामने आई. एक दो मंजिला मकान के ऊपरी तल्ले पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठता देख पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. इस दर्दनाक हादसे में एक 65 वर्षीय दिव्यांग महिला की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई.

शारीरिक रूप से अक्षम थीं मृतका
मृतका की पहचान मालती देवी के रूप में हुई है, जो शारीरिक रूप से अक्षम थीं. बताया जा रहा है कि घटना के समय वह ऊपरी मंजिल की बालकनी में एक चौकी पर लेटी हुई थीं. अपनी दिव्यांगता के कारण वह आग की लपटों से खुद को बचा नहीं सकीं और बिस्तर पर ही जिंदा जल गईं. हादसे के वक्त घर के अन्य सदस्य खरीदारी के लिए बाहर गए हुए थे. मृतका के पति बलि राम चौधरी, जो स्वयं अस्वस्थ बताए जा रहे हैं, अपने कमरे में टीवी देख रहे थे और उन्हें आग लगने की जानकारी काफी देर से मिली.

स्थानीय लोगों ने तत्काल साहस दिखाते हुए आग बुझाने की कोशिश की और पुलिस व अग्निशमन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही जक्कनपुर थाना की पुलिस और अग्निशमन विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. संकरी गलियों के बावजूद, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच में जुटा है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

