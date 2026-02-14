Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

वैशाली में बेखौफ बदमाशों का तांडव: थाना से चंद कदम दूर दवा कारोबारी से लाखों की लूट, CCTV में वारदात कैद

Vaishali Crime News: वैशाली जिले के महनार बाजार में बेखौफ अपराधियों ने एक दवा कारोबारी से लाखों रुपये लूट लिए. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 02:02 PM IST

Vaishali Loot Case: वैशाली जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला महनार थाना क्षेत्र के महनार बाजार से सामने आया है, जहां बेखौफ बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक दवा कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम दिया. वारदात को महनार पुलिस थाना से महज कुछ ही दूरी पर अंजाम दिया गया, जिसके कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो बदमाशों ने सरेराह हथियार दिखाकर व्यापारी से लूटपाट की.

इस घटना को लेकर पीड़ित दवा व्यवसायी अविनाश कुमार अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया. वहीं लूट की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसने अपराधियों की बेखौफी को उजागर किया है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दो बाइक सवार बदमाश सरेआम, भरे बाजार में, हथियार के बल पर लूटपाट कर रहे हैं. 

बदमाशों में ना लोगों का खौफ, ना पुलिस का डर

हैरत की बात यह है कि मुख्य बाजार होने के कारण सड़क पर वाहनों और लोगों की आवाजाही लगातार जारी थी, इसके बावजूद बदमाशों ने बिना किसी डर के वारदात को अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गए. पीड़ित अविनाश कुमार ने बताया कि बदमाशों ने उनसे रुपयों से भरा झोला छीन लिया, जिसमें लगभग 1 लाख रुपये नकद मौजूद थे.

पुलिस पर उठ रहा जनता का भरोसा

इस घटना ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. थाना से चंद कदम दूर इस तरह की वारदात का होना कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता पैदा करता है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश में जुट गई है. हालांकि, भरे बाजार में इतनी बड़ी लूट को अंजाम देना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है. देखना होगा कि पुलिस इस चुनौती का सामना कैसे करती है और कब तक इन बेखौफ अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है, ताकि आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बहाल हो सके.

रिपोर्ट- राजकुमार

