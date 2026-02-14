वैशाली में बेखौफ बदमाशों का तांडव: थाना से चंद कदम दूर दवा कारोबारी से लाखों की लूट, CCTV में वारदात कैद

Vaishali Loot Case: वैशाली जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला महनार थाना क्षेत्र के महनार बाजार से सामने आया है, जहां बेखौफ बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक दवा कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम दिया. वारदात को महनार पुलिस थाना से महज कुछ ही दूरी पर अंजाम दिया गया, जिसके कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो बदमाशों ने सरेराह हथियार दिखाकर व्यापारी से लूटपाट की.

इस घटना को लेकर पीड़ित दवा व्यवसायी अविनाश कुमार अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया. वहीं लूट की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसने अपराधियों की बेखौफी को उजागर किया है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दो बाइक सवार बदमाश सरेआम, भरे बाजार में, हथियार के बल पर लूटपाट कर रहे हैं.

बदमाशों में ना लोगों का खौफ, ना पुलिस का डर

Add Zee News as a Preferred Source

हैरत की बात यह है कि मुख्य बाजार होने के कारण सड़क पर वाहनों और लोगों की आवाजाही लगातार जारी थी, इसके बावजूद बदमाशों ने बिना किसी डर के वारदात को अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गए. पीड़ित अविनाश कुमार ने बताया कि बदमाशों ने उनसे रुपयों से भरा झोला छीन लिया, जिसमें लगभग 1 लाख रुपये नकद मौजूद थे.

ये भी पढ़ें- नवादा में शराब तस्करों पर बड़ा प्रहार: XUV 500 के गुप्त तहखानों से 138 बोतल बरामद

पुलिस पर उठ रहा जनता का भरोसा

इस घटना ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. थाना से चंद कदम दूर इस तरह की वारदात का होना कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता पैदा करता है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश में जुट गई है. हालांकि, भरे बाजार में इतनी बड़ी लूट को अंजाम देना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है. देखना होगा कि पुलिस इस चुनौती का सामना कैसे करती है और कब तक इन बेखौफ अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है, ताकि आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बहाल हो सके.

रिपोर्ट- राजकुमार