'RJD पार्टी नहीं, यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है,' तेजस्वी के प्रमोशन पर सम्राट चौधरी का तीखा बयान

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला. उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर पुत्र मोह में अपने बेटे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का आरोप लगाते हुए आरजेडी की आंतरिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए. चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरजेडी में कोई लोकतंत्र नहीं है और यह पूरी तरह से एक परिवार विशेष के हितों को साधने वाली पार्टी बन गई है. उनके इस बयान ने बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने बयान में आगे कहा कि जो लोग राष्ट्रीय जनता दल में गुलामी खटने को बैठे हैं, वह लोग गुलामी खट रहे हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के भीतर निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है और केवल परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने आरजेडी के पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन का भी जिक्र किया और कहा कि जनता ने इस परिवारवादी राजनीति का जवाब दिया है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता ने जवाब दिया और 25 सीट पर उठाकर बैठा दिया.

बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा कानून-व्यवस्था पर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देते हुए बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर तारीफ की. उन्होंने एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि बिहार पुलिस का खौफ इतना है कि अपराधी न केवल बिहार में बल्कि राज्य के बाहर भी उससे डरते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार तो छोड़ दीजिए, बेंगलुरु में भी बिहार की पुलिस का डर ऐसा है कि अपराधी को ऑन एयर जाकर कहना पड़ता है कि हमें बचा लीजिए.

