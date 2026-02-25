Advertisement
Sheohar News: शिवहर में इंजीनियरिंग के छात्र आदित्य की मौत, रात को दोस्त के पास ठहरा था... सुबह अचानक बिगड़ी तबीयत

Sheohar News: शिवहर जिले के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आदित्य कुमार मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. दरभंगा के लहेरियासराय निवासी आदित्य अपने दोस्त के कमरे में सोया था और बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 25, 2026, 10:14 PM IST

Sheohar News: शिवहर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक छात्र की पहचान आदित्य कुमार मिश्रा के रूप में हुई है, जो कॉलेज के CS7 सेमेस्टर का स्टूडेंट था. आदित्य मूल रूप से दरभंगा जिले के लहेरियासराय का रहने वाला था और अपनी पढ़ाई के सिलसिले में शिवहर में रह रहा था. बताया जा रहा है कि बीती रात आदित्य अपने एक दोस्त के कमरे में ठहरा हुआ था. बुधवार (25 फरवरी) की सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया.

तबीयत बिगड़ने के तुरंत बाद आदित्य को उसके साथियों और कॉलेज प्रशासन की मदद से आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद आदित्य को मृत घोषित कर दिया, जिससे सभी स्तब्ध रह गए. इस अप्रत्याशित और संदिग्ध मौत की सूचना मिलते ही शिवहर पुलिस तत्काल हरकत में आई और घटना स्थल के साथ-साथ अस्पताल पहुंचकर मामले की गहनता से तफ्तीश शुरू कर दी. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि छात्र की मौत के पीछे के कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं, जिससे संदेह और गहरा गया है.

शिवहर डीएसपी सुशील कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मृतक छात्र के दोस्तों और कॉलेज के अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की है. कॉलेज प्रशासन भी इस दुखद घटना से मर्माहत है और उन्होंने पुलिस को जांच में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है. परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है, और वे गहरे सदमे में हैं. पुलिस ने आदित्य के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. डीएसपी ने जोर देकर कहा कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा. पुलिस फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों का बारीकी से विश्लेषण कर रही है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

