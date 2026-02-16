Advertisement
महाशिवरात्रि के बाद पहली सोमवारी: सिंहेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों भक्तों ने किया जलाभिषेक

महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बाद आई पहली सोमवारी के अवसर पर बिहार के 'देवघर' कहे जाने वाले सिंहेश्वर धाम में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. बाबा भोलेनाथ के मंदिर में सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

Feb 16, 2026

Madhepura News: महाशिवरात्रि के भव्य आयोजन के उपरांत आई पहली सोमवारी ने बिहार के 'देवघर' के नाम से विख्यात सिंहेश्वर धाम को आस्था के एक अनुपम केंद्र में बदल दिया. बाबा भोलेनाथ के मंदिर के पट तड़के सुबह ही भक्तों के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में उमड़ पड़े. सुबह से ही मंदिर के गर्भगृह से लेकर बाहरी परिसर तक भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं, जो भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. "हर-हर महादेव" के जयघोष से पूरा इलाका भक्ति और श्रद्धा के रंग में सराबोर हो गया.

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. महिला और पुरुष भक्तों के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई थी, ताकि दर्शन सुचारु रूप से संपन्न हो सकें और किसी प्रकार की असुविधा न हो. पुलिस बल की तैनाती के साथ जवान भीड़ को नियंत्रित करते नजर आए, वहीं गर्भगृह में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही थी. इस व्यवस्था में श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने भी सुबह से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भक्तों की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने में जुटे थे.

इस विशेष अवसर पर, श्रद्धालु पहले शिवगंगा में स्नान कर स्वयं को पवित्र करते और फिर सीधे मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए लौट रहे थे. यह सोमवारी इसलिए भी खास थी क्योंकि इससे ठीक पहले महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा भोलेनाथ का विवाहोत्सव अत्यंत धूमधाम से संपन्न कराया गया था. उस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में भक्तों ने बारात का रूप धारण कर उत्साहपूर्वक भाग लिया था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए थे.

यह भी पढ़ें: जहानाबाद में भव्य शिव बारात में झूमे श्रद्धालु, 'हर-हर महादेव' से गूंजा शहर

बिहार के विभिन्न जिलों के साथ-साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिंहेश्वर धाम पहुंचे, जिससे यह स्थल वास्तव में आस्था के एक विशाल महासंगम के रूप में परिलक्षित हुआ. कुल मिलाकर, महाशिवरात्रि के बाद पहली सोमवारी ने सिंहेश्वर धाम में भक्ति और श्रद्धा का एक ऐसा अनुपम वातावरण निर्मित किया, जो भक्तों को आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए इस पवित्र स्थल की महिमा को और अधिक बढ़ाता है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

