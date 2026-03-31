तू डाल-डाल, मैं पात-पातः नवादा में टमाटर की आड़ में 'विदेशी शराब' की तस्करी, उत्पाद विभाग ने 2 को धरा

Nawada Liquor Smuggler Caught: नवादा उत्पाद विभाग ने सोमवार सुबह रजौली समेकित जांच चौकी पर एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1512 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की है. यह कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्र के निर्देश पर चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के तहत की गई, जिसमें अवर निरीक्षक मद्य निषेध प्रवीण कुमार के नेतृत्व में टीम ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया. जब्त शराब को चालाकी से टमाटर के नीचे छिपाकर बिहारशरीफ ले जाया जा रहा था. इस घटना ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी को धता बताने की कोशिशों को उजागर किया है.

उत्पाद विभाग के अनुसार, मद्य निषेध टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब की एक बड़ी खेप रजौली चेकपोस्ट से गुजरने वाली है. इसी सूचना के आधार पर टीम ने सतर्कता बढ़ाते हुए वाहनों की सघन जांच शुरू की. जांच के दौरान, एक संदिग्ध बोलेरो पिकअप वैन (रजिस्ट्रेशन नंबर WV 37 C 8567) को रोका गया. प्रारंभिक तलाशी में वैन के ऊपर टमाटर लदे हुए दिखाई दिए, लेकिन गहन जांच करने पर उनके नीचे भारी मात्रा में शराब की पेटियां बेहद चालाकी से छिपाई गई थीं. तस्करों ने शराबबंदी वाले राज्य में अवैध शराब पहुंचाने के लिए यह तरीका अपनाया था.

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बरामद शराब में हेवर्ड्स 5000 स्ट्रॉन्ग बीयर की 2736 केन, जिसकी कुल मात्रा 1368 लीटर है, और रॉयल स्टैग सुपीरियर व्हिस्की की 750 एमएल वाली 192 बोतलें शामिल हैं, जो कुल 144 लीटर बनती हैं. इस प्रकार कुल 1512 लीटर अवैध शराब जब्त की गई. इस मामले में नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के मोगलकुआं निवासी राहुल पासवान और सोनू कुमार को मौके से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि शराब की यह खेप पश्चिम बंगाल से चली थी और झारखंड के बरही के रास्ते बिहारशरीफ पहुंचाई जानी थी.

उत्पाद विभाग ने जब्त वाहन और बरामद शराब के साथ दोनों अभियुक्तों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज की है. आवश्यक स्वास्थ्य जांच के बाद, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट- यशवंत