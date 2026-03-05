Nawada News: नवादा के हिसुआ में जंगल में लगी आग, राहगीरों की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

Nawada News: नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र स्थित तिलैया पुल के समीप जंगल में मंगलवार को अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना आपातकालीन सेवा 112 पर दी, जिसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. इस समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ी घटना को टाल दिया गया, क्योंकि आग तेजी से फैलने की आशंका थी.

अब स्थिति नियंत्रण में

जानकारी मिलते ही राहगीरों ने बिना समय गंवाए 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया. इसके उपरांत हिसुआ थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार को मामले की जानकारी दी गई, जिन्होंने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचित किया. अग्निशमन विभाग की टीम बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने तेजी से फैल रही आग को चारों ओर से घेरकर पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया. थाना प्रभारी ने पुष्टि की कि आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है और अब स्थिति नियंत्रण में है.

निकली चिंगारी से लगी होगी आग

आग लगने के कारणों की जांच अभी जारी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह आग किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर लगाई गई थी या किसी अनजाने में हुई चिंगारी के कारण लगी. स्थानीय लोगों का अनुमान है कि तेज हवा चलने और बगल से गुजर रहे बिजली के तार से निकली चिंगारी के कारण आग लगी होगी. हालांकि, समय रहते आग पर काबू पा लेने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

फायर विभाग की टीम की त्वरित कार्रवाई और तत्परता की स्थानीय लोगों द्वारा खूब सराहना की जा रही है, क्योंकि उनकी मुस्तैदी से आग को दूर तक फैलने से रोका जा सका. इस घटना ने एक बार फिर आपातकालीन सेवाओं की तत्परता और आम नागरिकों की जागरूकता के महत्व को उजागर किया है. जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा