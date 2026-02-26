Saraikela News: पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, शोक में डूबा झिल्लिंगोरा

Saraikela News: सरायकेला-खरसावां जिले के झिल्लिंगोरा गांव में आज मातम पसरा हुआ है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल (TMH) से विशेष वाहन में लाए गए पार्थिव शरीर को देखते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. इस हृदय विदारक क्षण में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी बेहद भावुक नजर आए, उनकी आंखें नम थीं और वे अपने पोते के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ के बीच गहरे दुख में डूबे हुए थे. पूरे गांव में हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और उदासी छाई हुई है, जो इस दुखद घटना की गंभीरता को दर्शाती है.

वीर सोरेन का निधन बड़ी क्षति

वीर सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए गांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उनके पैतृक आवास पर जुटे हैं. स्थानीय ग्रामीणों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और चंपाई सोरेन के समर्थक भी लगातार श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं. सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की सांसद जोबा मांझी भी मौके पर पहुंचीं और उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया. उनके अलावा, कई अन्य जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति भी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होने के लिए झिल्लिंगोरा गांव पहुंच रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वीर सोरेन का निधन सभी के लिए एक बड़ी क्षति है.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस की कलह आई चौराहे पर: तारिक अनवर पर डॉ. शकील अहमद खान ने किया करारा वार

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा इंतजाम किए गए पुख्ता

प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. पुलिस बल की तैनाती के साथ विशेष व्यवस्था की गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार संपन्न हो सके और किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. आज ही पूरे विधि-विधान के साथ वीर सोरेन का अंतिम संस्कार किया जाएगा. इस दुखद अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी झिल्लिंगोरा पहुंचने और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने की उम्मीद है. इस दौरान, क्षेत्र के लोग नम आंखों से वीर सोरेन को अंतिम विदाई देने की तैयारी में जुटे हैं, जो उनके प्रति सम्मान और प्रेम को दर्शाता है. यह दुखद घटना पूरे सरायकेला-खरसावां जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां लोग पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और वीर सोरेन के असमय निधन पर गहरा शोक जता रहे हैं.

रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा