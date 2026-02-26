Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Saraikela News: पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, शोक में डूबा झिल्लिंगोरा

Saraikela News: सरायकेला-खरसावां जिले के झिल्लिंगोरा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद शोक का माहौल गहरा गया है. जमशेदपुर के टीएमएच से लाए गए पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे, जहां चंपाई सोरेन समेत पूरा परिवार भावुक नजर आया. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 26, 2026, 01:30 PM IST

चंपाई सोरेन के पोते का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा
Saraikela News: सरायकेला-खरसावां जिले के झिल्लिंगोरा गांव में आज मातम पसरा हुआ है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल (TMH) से विशेष वाहन में लाए गए पार्थिव शरीर को देखते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. इस हृदय विदारक क्षण में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी बेहद भावुक नजर आए, उनकी आंखें नम थीं और वे अपने पोते के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ के बीच गहरे दुख में डूबे हुए थे. पूरे गांव में हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और उदासी छाई हुई है, जो इस दुखद घटना की गंभीरता को दर्शाती है.

वीर सोरेन का निधन बड़ी क्षति 
वीर सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए गांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उनके पैतृक आवास पर जुटे हैं. स्थानीय ग्रामीणों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और चंपाई सोरेन के समर्थक भी लगातार श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं. सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की सांसद जोबा मांझी भी मौके पर पहुंचीं और उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया. उनके अलावा, कई अन्य जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति भी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होने के लिए झिल्लिंगोरा गांव पहुंच रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वीर सोरेन का निधन सभी के लिए एक बड़ी क्षति है.

सुरक्षा इंतजाम किए गए पुख्ता
प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. पुलिस बल की तैनाती के साथ विशेष व्यवस्था की गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार संपन्न हो सके और किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. आज ही पूरे विधि-विधान के साथ वीर सोरेन का अंतिम संस्कार किया जाएगा. इस दुखद अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी झिल्लिंगोरा पहुंचने और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने की उम्मीद है. इस दौरान, क्षेत्र के लोग नम आंखों से वीर सोरेन को अंतिम विदाई देने की तैयारी में जुटे हैं, जो उनके प्रति सम्मान और प्रेम को दर्शाता है. यह दुखद घटना पूरे सरायकेला-खरसावां जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां लोग पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और वीर सोरेन के असमय निधन पर गहरा शोक जता रहे हैं.

रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा

Saraikela news

