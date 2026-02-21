Giridih News: गिरिडीह में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की निर्मम हत्या, अधजला शव बरामद... इलाके में सनसनी

Giridih News: झारखंड के गिरिडीह जिले में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की निर्मम हत्या कर उनके अधजले शव को सड़क किनारे फेंके जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. इस वारदात के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और गहन जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. गिरिडीह के एसपी डॉ. बिमल कुमार स्वयं पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, जबकि घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और बारीकी से एक-एक साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.

अधजला शव बरामद

जानकारी के अनुसार, डुमरी निवासी राकेश महतो का अधजला शव आज सुबह झारखंड कॉलेज डुमरी (घुटवाली) के समीप सड़क किनारे से पुलिस द्वारा बरामद किया गया. बताया गया है कि राकेश महतो 20 फरवरी की सुबह अपने घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे. काफी खोजबीन के बाद उनका शव इस जघन्य अवस्था में मिला. शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. पुलिस के आला अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे.

आक्रोशित ग्रामीणों और समर्थकों का विरोध

इस निर्मम हत्या के बाद से लोगों में भारी आक्रोश है. आक्रोशित ग्रामीणों और समर्थकों ने घटना के विरोध में सड़क जाम कर दी है, जो खबर लिखे जाने तक जारी है. स्थानीय लोग इस वारदात की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद पूर्व मंत्री बेबी देवी, राजू महतो, बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचकर राकेश महतो के परिजनों को सांत्वना दी. डुमरी के एसडीएम, एसडीपीओ सुमित प्रसाद, खोरीमहुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद सहित कई थानों के पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं. पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है .

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा