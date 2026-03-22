पूर्व जदयू नेता के.सी. त्यागी राष्ट्रीय लोक दल में शामिल, चौधरी चरण सिंह के सपनों को पूरा करने का संकल्प

पूर्व जदयू नेता के.सी. त्यागी ने दिल्ली में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक दल का दामन थाम लिया है. त्यागी ने अपने इस कदम को अपनी राजनीतिक जड़ों से जुड़ा बताया और कहा कि उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन लोक दल से ही शुरू किया था.
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पूर्व JDU नेता के.सी. त्यागी RLD अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक दल (RLD) में शामिल हुए. के. सी त्यागी लंबे समय से जदयू के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं. ऐसे में उनका ये निर्णय आगामी राजनीतिक समीकरणों और गठबंधन की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उनके इस कदम से उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों की जाट और किसान बहुल राजनीति में रालोद की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है. रालोद में शामिल होने के बाद के.सी. त्यागी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने इस राजनीतिक बदलाव को अपनी जड़ों से जुड़ा बताया.
'पुरानी विचारधारा और सिद्धांतों की ओर लौटना'
उन्होंने कहा कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन ही लोक दल से शुरू किया था. यह उसी का स्वरूप है, इसमें कुछ नया नहीं है. त्यागी ने इस बात पर जोर दिया कि उनका यह कदम किसी नए दल में शामिल होना नहीं, बल्कि अपनी पुरानी विचारधारा और सिद्धांतों की ओर लौटना है, जिनसे वे हमेशा जुड़े रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य चौधरी चरण सिंह के उन अधूरे सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में रालोद के साथ मिलकर काम करना है, जो उन्होंने किसानों और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए देखे थे.
त्यागी ने अपने बयान में जदयू और रालोद के बीच वैचारिक समानता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने दृढ़ता से कहा कि जदयू और RLD में कोई फर्क नहीं है. इस तुलना को और अधिक विश्वसनीय बनाते हुए, उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रसंग का जिक्र किया. त्यागी ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिवंगत चौधरी चरण सिंह एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार कर रहे थे, जो उनके साझा समाजवादी और किसान हितैषी एजेंडे को दर्शाता है.
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उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दोनों दलों की मूल विचारधारा और कार्यप्रणाली में कोई अंतर नहीं है, जो उनके इस राजनीतिक बदलाव को पूरी तरह से न्यायसंगत ठहराता है. उनका यह कदम भारतीय राजनीति में समाजवादी विचारों और किसान आंदोलनों के पुनर्गठन के संकेत दे रहा है, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्रीय दल अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं.
रिपोर्ट: राजेश कुमार