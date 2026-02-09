पति का पत्नी पर था अवैध संबंध का शक, इसलिए मार डाला, गढ़वा पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया हत्याकांड

Garhwa News: गढ़वा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर एक निर्मम हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रोदो गांव में 35 वर्षीय बीरेंद्र कोरवा का शव झाड़ी में मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया और त्वरित गति से जांच शुरू की. इस सघन अभियान के परिणामस्वरूप, पुलिस ने हत्या में संलिप्त चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिन्होंने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है.

रंका एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि मृतक बीरेंद्र कोरवा की हत्या के पीछे बेहद चौंकाने वाले कारण सामने आए हैं. शुरुआती जांच और आरोपियों से हुई पूछताछ में यह बात स्पष्ट हुई कि हत्या का मुख्य कारण ओझा-गुणी और अवैध संबंध का गहरा शक था. एसडीपीओ के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में से एक की पत्नी कुछ समय से अपने पति को छोड़कर मायके चली गई थी. इस घटना के बाद आरोपी को मृतक बीरेंद्र कोरवा पर संदेह हुआ कि उसने ओझा-गुणी के माध्यम से उसकी पत्नी को प्रभावित किया है या उसके साथ उसके अवैध संबंध हैं. इसी प्रतिशोध की भावना ने उन्हें इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया.

पुलिस ने इस मामले में सुरेश भुइयां, अजय भुइयां, राजनाथ भुइयां और सीताराम भुइयां नामक चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी भंडरिया थाना क्षेत्र के ही रोदो गांव के निवासी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हत्यारे और मृतक एक ही गांव से थे. पुलिस ने घटना के दौरान प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसे साक्ष्य के तौर पर जब्त किया गया है. भंडरिया थाना पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने आगे बताया कि पुलिस की जांच अभी जारी है और यदि इस मामले में कोई अन्य कारण सामने आता है या किसी और व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: अशीष प्रकाश राजा

