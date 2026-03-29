गढ़वा रामनवमी विवाद: रमकंडा में 72 नामजद, 220 अज्ञात पर FIR, 19 गिरफ्तार

Garhwa Ram Navami Dispute: गढ़वा के रमकंडा में रामनवमी के दौरान हुए विवाद के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. अब तक 72 लोगों पर नामजद और 220 से अधिक अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें से 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
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Garhwa Ram Navami Dispute: झारखंड के गढ़वा जिले के रमकंडा में रामनवमी के दौरान हुए विवाद के मामले में पुलिस ने त्वरित और बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक के सीधे निर्देश पर रमकंडा पुलिस ने अब तक 72 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि 220 से अधिक अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. यह कार्रवाई रामनवमी के जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुई झड़प और तनाव के बाद की गई है, जिसने क्षेत्र में अशांति पैदा कर दी थी. दर्ज की गई नामजद प्राथमिकियों में हिंदू पक्ष के 21 और मुस्लिम पक्ष के 51 लोग शामिल हैं.
अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी
अज्ञात आरोपियों में हिंदू पक्ष के 100 से 120 लोग और मुस्लिम पक्ष के 100 लोग शामिल हैं, जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. गढ़वा के एसपी अमन कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विवाद के बाद कुल 72 लोगों पर नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस कड़ी में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है. पुलिस लगातार आरोपियों की पहचान कर रही है और उनकी धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है ताकि कोई भी दोषी बच न सके और कानून का राज स्थापित हो सके.
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गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 18 मोटरसाइकिलें और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जो जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर काम करेंगे. इसके अतिरिक्त, धारदार फरसा, लाठी-डंडे जैसे हथियार भी जब्त किए गए हैं, जिनका उपयोग विवाद के दौरान किया गया था और ये घटना की गंभीरता को दर्शाते हैं. एसपी अमन कुमार ने स्पष्ट किया कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि पुलिस के पास उनकी पहचान के पुख्ता सुराग मौजूद हैं. पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा