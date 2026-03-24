घाटशिला: स्वर्णरेखा नदी में मिले शक्तिशाली बम को निष्क्रिय करने में जुटी भारतीय सेना, डेढ़ किमी का दायरा सील

पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में स्वर्णरेखा नदी से बालू खुदाई के दौरान मिले एक अत्यधिक शक्तिशाली बम को निष्क्रिय करने का जिम्मा अब भारतीय सेना ने संभाल लिया है. मंगलवार को बहरागोड़ा थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में भारतीय सेना के जवान और झारखंड जगुआर की एक टुकड़ी घटनास्थल पर पहुंची. यह बम बहरागोड़ा के नागुरसाई पानी पूरा गांव स्थित स्वर्णरेखा नदी में मिला था, जिसने पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से स्थानीय ग्रामीणों में भय का माहौल बना रखा था. भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मेंद्र सिंह और कप्तान आयुष कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ टीम ने बम का गहन निरीक्षण किया.

बम को निष्क्रिय करने की रणनीति तैयार

बम की लंबाई, चौड़ाई और उसकी अत्यधिक मारक क्षमता का आकलन करने के बाद, इसे सुरक्षित रूप से निष्क्रिय करने की रणनीति तैयार की गई है. लगभग 227 किलोग्राम वजनी इस विशालकाय बम को निष्क्रिय करने के लिए नदी में तकरीबन 10 फीट गहरा गड्ढा जेसीबी की मदद से खोदा जा रहा है. साथ ही, विस्फोट के प्रभाव को कम करने के लिए सैकड़ों बोरियों में बालू भरकर बम के चारों ओर ऊंची दीवार बनाई जा रही है. ऑपरेशन के दौरान, झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से वायु सेना के जवान हॉक लड़ाकू विमानों के साथ क्षेत्र में हवा में लगातार उड़ान भरकर स्थिति पर नजर रख रहे हैं. सेना और पुलिस ने नदी के अलावा पास के गांव से भी ग्रामीणों के पास से एक और बम बरामद किया है, जिसे उन्होंने नदी से उठाकर गांव ले आए थे.

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ऑपरेशन की संवेदनशीलता को देखते हुए भारतीय सेना वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर रही है ताकि बम को निष्क्रिय करते समय होने वाले नुकसान को शून्य किया जा सके. बालू के अंदर एक विशेष गड्ढा भी तैयार किया गया है ताकि विस्फोट का दबाव जमीन के अंदर ही अवशोषित हो सके. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत घटनास्थल से डेढ़ किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से सील किया जाएगा. बम डिफ्यूज करने के दौरान कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन से विमानों के परिचालन पर भी रोक रहेगी, ताकि आसमान और जमीन दोनों सुरक्षित रहें. नदी किनारे इतना बड़ा बम मिलने से स्थानीय ग्रामीणों में पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से बना भय का माहौल अब सेना की सक्रियता और विशेषज्ञों की मौजूदगी के बाद राहत में बदल गया है.

रिपोर्ट: रणधीर कुमार सिंह