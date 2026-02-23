गिरिडीह में चुनावी हिंसा: वार्ड पार्षद प्रत्याशी के पुत्र ने 2 को मारी गोली, तनाव के बाद सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन

Giridih Electoral Violence: नगर निगम चुनाव के दौरान गिरिडीह के वार्ड नंबर 18 में चुनावी रंजिश ने गंभीर रूप ले लिया. वार्ड पार्षद पद के एक प्रत्याशी के पुत्र शिवम आजाद पर दो व्यक्तियों को गोली मारने का आरोप है, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है. गोली लगने से घायल हुए लोगों की पहचान बक्सीडीह रोड-भंडारीडीह निवासी मो. शेरू और शमीम के रूप में हुई है. घटना के तुरंत बाद दोनों घायलों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना चुनाव संबंधी विवाद से जुड़ी है, जहां सुबह भी शिवम आजाद और राजू खान के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद शाम को विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

गोलीबारी की इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. आक्रोशित भीड़ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसी दौरान भीड़ ने अपना गुस्सा निकालते हुए विकास कुमार दास और उत्तम कुमार सिंह नामक दो व्यक्तियों की पिटाई कर दी, जिनकी पहचान मोहनपुर निवासी के रूप में हुई है. इतना ही नहीं, भीड़ ने एक दुकान में भी तोड़फोड़ की, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई. सड़क जाम के कारण चुनाव संपन्न होने के बाद मतपेटिकाओं को स्ट्रॉन्ग रूम तक ले जा रहे मतदान कर्मियों के वाहन भी फंस गए, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार समेत कई डीएसपी, एसडीपीओ और कई थानों के प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारी लगातार आक्रोशित भीड़ को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं और सड़क से हटने को तैयार नहीं हैं. पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ी निगरानी रखी हुई है और माहौल को नियंत्रित करने का प्रयास जारी है. घायलों में से एक की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिससे इलाके में तनाव बरकरार है.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

