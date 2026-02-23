Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3120303
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

गिरिडीह में चुनावी हिंसा: वार्ड पार्षद प्रत्याशी के पुत्र ने 2 को मारी गोली, तनाव के बाद सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन

Giridih News: गिरिडीह में नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 18 में चुनावी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब वार्ड पार्षद पद के एक प्रत्याशी के पुत्र शिवम आजाद ने दो व्यक्तियों, मो. शेरू और शमीम को गोली मार दी. इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:09 PM IST

Trending Photos

गिरिडीह में चुनावी हिंसा
गिरिडीह में चुनावी हिंसा

Giridih Electoral Violence: नगर निगम चुनाव के दौरान गिरिडीह के वार्ड नंबर 18 में चुनावी रंजिश ने गंभीर रूप ले लिया. वार्ड पार्षद पद के एक प्रत्याशी के पुत्र शिवम आजाद पर दो व्यक्तियों को गोली मारने का आरोप है, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है. गोली लगने से घायल हुए लोगों की पहचान बक्सीडीह रोड-भंडारीडीह निवासी मो. शेरू और शमीम के रूप में हुई है. घटना के तुरंत बाद दोनों घायलों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना चुनाव संबंधी विवाद से जुड़ी है, जहां सुबह भी शिवम आजाद और राजू खान के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद शाम को विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

गोलीबारी की इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. आक्रोशित भीड़ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसी दौरान भीड़ ने अपना गुस्सा निकालते हुए विकास कुमार दास और उत्तम कुमार सिंह नामक दो व्यक्तियों की पिटाई कर दी, जिनकी पहचान मोहनपुर निवासी के रूप में हुई है. इतना ही नहीं, भीड़ ने एक दुकान में भी तोड़फोड़ की, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई. सड़क जाम के कारण चुनाव संपन्न होने के बाद मतपेटिकाओं को स्ट्रॉन्ग रूम तक ले जा रहे मतदान कर्मियों के वाहन भी फंस गए, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार समेत कई डीएसपी, एसडीपीओ और कई थानों के प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारी लगातार आक्रोशित भीड़ को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं और सड़क से हटने को तैयार नहीं हैं. पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ी निगरानी रखी हुई है और माहौल को नियंत्रित करने का प्रयास जारी है. घायलों में से एक की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिससे इलाके में तनाव बरकरार है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

यह भी पढ़ें: Highlights: रांची में 34.16% और बुंडू में 55.12% पहुंची वोटिंग, शाम तक बढ़ सकता है आंकड़ा

TAGS

Giridih newsJharkhand news

Trending news

Air ambulance
रांची से दिल्ली जा रहा एयर एंबुलेंस चतरा के जंगलों में क्रैश, ATC से टूटा था संपर्क
Giridih news
गिरिडीह में चुनावी हिंसा: वार्ड पार्षद प्रत्याशी के पुत्र ने 2 को मारी गोली
Tourism Minister
मधुबनी में पर्यटन मंत्री के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी ने स्कूटी को रौंदा,एक युवक घायल
Bettiah Police
बेतिया पुलिस: 6000 में खरीदते थे बैंक खाते, पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे शातिर ठग
bihar police recruitment
बिहार पुलिस भर्ती:993 सिपाही प्रचालक पदों के लिए इंटर साइंस पास युवा जल्द करें आवेदन
Bihar News
सकरी और रैयाम में सहकारी चीनी मिलों की तैयारी पूरी, जानिए कब शुरू होगा उत्पादन
CK Anil
तैयार हो जाइए! 17 अप्रैल से होगी डिजिटल काउंटिंग, जनगणना में पूछे जाएंगे 33 सवाल
JEE Main 2026
Jee Mains 2026: अल्पसंख्यक छात्रों का जेईई मेन 2026 में शानदार प्रदर्शन
JDU MP Sanjay Jha
'सीएम नीतीश ने काम किया, लेकिन...', संजय झा ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
holi special bus
प्रवासी बिहारियों को राहत, 4 राज्यों के लिए 118 एसी बसों का परिचालन शुरू