गिरिडीह के नाजिया और करण ने UPSC में लहराया परचम, डीसी ने किया सम्मानित

UPSC Result 2025: गिरिडीह जिले के नाजिया परवीन और करण कुमार सेठ ने सिविल सेवा (यूपीएससी) परीक्षा में सफलता प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है. इस उपलब्धि पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने एक सम्मान समारोह आयोजित कर दोनों सफल परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया.

UPSC Result 2025: सिविल सेवा (यूपीएससी) की प्रतिष्ठित परीक्षा में गिरिडीह जिले के दो होनहार युवा, नाजिया परवीन और करण कुमार सेठ ने शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. इस उपलब्धि के बाद, जिला प्रशासन ने इन सफल अभ्यर्थियों के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया. आज, गिरिडीह के उपायुक्त (डीसी) रामनिवास यादव ने एक सम्मान समारोह की मेजबानी की, जिसमें नाजिया परवीन और करण कुमार सेठ को उनके परिजनों सहित सम्मानित किया गया. इस अवसर पर डीसी यादव ने दोनों परीक्षार्थियों की अथक मेहनत और समर्पण की सराहना की, जिसने उन्हें देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में विजय प्राप्त करने में मदद की.

नाजिया और करण ने जिले का नाम किया रोशन
सम्मान समारोह के दौरान, उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने संबोधन में कहा कि नाजिया और करण ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया है. उन्होंने जोर देते हुए कहा, "इन दोनों परीक्षार्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत और अटूट लगन से यह सफलता अर्जित की है. अब वे अपनी सेवाएं देश को समर्पित करेंगे, जिससे राष्ट्र निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा." डीसी यादव ने आगे कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सच्ची इच्छाशक्ति और पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रयास करना नितांत आवश्यक है. उन्होंने उपस्थित लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि किसी मुकाम को हासिल करने की प्रबल इच्छा होती है, तो उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करना चाहिए, तभी वास्तविक सफलता प्राप्त की जा सकती है. यह सफलता गिरिडीह के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

नाजिया परवीन और करण कुमार सेठ की यह उपलब्धि गिरिडीह जैसे छोटे शहर से आने वाले युवाओं के लिए एक मिसाल कायम करती है. यह दर्शाता है कि सही दिशा में की गई मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है. दोनों सफल अभ्यर्थियों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरिडीह से प्राप्त की और अपनी उच्च शिक्षा के दौरान भी अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहे. उनकी यह सफलता न केवल उनके व्यक्तिगत सपनों की पूर्ति है, बल्कि यह जिले में शिक्षा के प्रति जागरूकता और उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने की आकांक्षा को भी बढ़ावा देगी. उम्मीद है कि भविष्य में भी गिरिडीह के कई युवा इनसे प्रेरणा लेकर सिविल सेवाओं और अन्य प्रतिष्ठित क्षेत्रों में अपना योगदान देंगे, जिससे जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और भी ऊंचा होगा. नाजिया परवीन और करण कुमार सेठ की यूपीएससी में मिली यह सफलता गिरिडीह के युवाओं के लिए एक अमूल्य प्रेरणास्रोत है.

