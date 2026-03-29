'देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहीं...', ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

Giriraj Singh News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है. केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी महिलाओं से मतदान के दौरान घरेलू हथियार लेकर बूथ पर जाने की अपील कर रही हैं, जो लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है.
Trending Photos
Giriraj Singh On Mamata Banerjee: केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. बेगूसराय में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी पर देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता लगातार घट रही है और चुनाव हारने की हताशा में वह देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रही हैं. गिरिराज सिंह ने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल में असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है.
गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग या बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना ही कोई ठोस पहल दिख रही है. उन्होंने महिलाओं को हर महीने 3 हजार रुपये देने जैसे चुनावी वादों को भी जुमलेबाजी करार दिया. केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी महिलाओं से मतदान के दौरान घरेलू हथियार लेकर बूथ पर जाने की अपील कर रही हैं, जो लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है. उनका मानना है कि यह सब सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों में गरीबों, बेरोजगारों और कर्मचारियों के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ है.
ये भी पढ़ें- नीतीश कुमार आखिरी CM होंगे जिन्होंने 122 सीटों पर हासिल किया बहुमत! जानें कारण
इस दौरान गिरिराज सिंह ने बिहार की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए राजद पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वह अब राजद के साथ नहीं जाएंगे, इसके बावजूद राजद का बार-बार उन्हें न्योता देना उनकी हताशा को दर्शाता है. गिरिराज सिंह ने राजद को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जनता के बीच जाकर काम करने की सलाह दी.
केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों के बीच जारी युद्धों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्थिति काफी दयनीय हो गई है, जिसका असर एलपीजी गैस और तेल की कीमतों पर साफ दिख रहा है. उन्होंने लॉकडाउन जैसी चर्चाओं पर भी चिंता जताई और लोगों से ऐसे समय में संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता. यह एक वैश्विक समस्या है. उनके इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और अब ममता बनर्जी या राजद की तरफ से आने वाली प्रतिक्रियाओं का इंतजार है.
रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार