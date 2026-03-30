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मुजफ्फरपुर: चौर में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में एक युवती का शव चौर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है, क्योंकि शव के गले में दुपट्टे का फंदा मिला है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 30, 2026, 02:28 PM IST

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मुजफ्फरपुर: चौर में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव
मुजफ्फरपुर: चौर में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के गन्नीपुर बेझा चौर में बुधवार सुबह एक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने सुबह चौर में शव देखा तो तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही सकरा थाना पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) भेज दिया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका
प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, हालांकि उसकी उम्र करीब 19-20 साल बताई जा रही है. शव के गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ मिला है, जिससे गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका प्रबल हो गई है. घटना की जानकारी मिलने पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम भी मौके पर पहुंची और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. मुजफ्फरपुर पूर्वी डीएसपी-2 मनोज कुमार सिंह ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि युवती की हत्या कर शव को यहां फेंका गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति और अधिक स्पष्ट हो पाएगी.

यह भी पढ़ें: मैट्रिक परीक्षा में फेल होने का तनाव नहीं झेल पाई छात्रा, जान देने की कोशिश

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ग्रामीणों के बीच चर्चाओं का बाजार
इस संदिग्ध मौत और चौर में शव मिलने को लेकर ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है. स्थानीय लोगों में यह आशंका गहरा रही है कि कहीं युवती को दूर से लाकर पहले दुष्कर्म किया गया हो और फिर उसकी हत्या कर शव को यहां फेंक दिया गया हो. हालांकि, पुलिस ने फिलहाल इन अटकलों की पुष्टि नहीं की है और जांच जारी होने की बात कही है. इस घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं और जल्द से जल्द मामले के खुलासे की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

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