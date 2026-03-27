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पश्चिम सिंहभूम: चक्रधरपुर में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, रेल परिचालन ठप्प; यात्री ट्रेनें फंसी

चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ाजामदा स्टेशन के आउटर पर गुरुवार रात एक मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर जाने से बड़ा रेल हादसा हो गया. इस दुर्घटना के कारण मुख्य लाइन पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप्प हो गया है, जिससे कई यात्री ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर फंसी हुई हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 27, 2026, 07:06 AM IST

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चक्रधरपुर में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त
चक्रधरपुर में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त

पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ाजामदा रेलवे स्टेशन के आउटर पर गुरुवार (26 मार्च) रात करीब आठ बजे एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बड़बिल से कोयला ढुलाई कर डाउन लाइन में जा रही इस मालगाड़ी के दो डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए, जिससे यह बड़ा रेल हादसा हुआ. इस घटना के कारण मेन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप्प हो गया है. दुर्घटना में रेल पटरी और ओएचई (ओवर हेड इक्विपमेंट) उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे मार्ग को सामान्य करने में समय लगने की आशंका है. इस हादसे के चलते खनन बहुल इस इलाके में ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है, और कई यात्री ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर फंस गई हैं.

अप और डाउन दोनों लाइनों पर जाम की स्थिति
दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी के डिब्बे काफी दूर तक हिचकोले खाते हुए दौड़ गए, जिसके कारण पटरी को व्यापक क्षति हुई है. ओएचई उपकरणों को भी इस रेल हादसे में गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिससे अप और डाउन दोनों लाइनों पर जाम की स्थिति बन गई है. इस घटना के बाद टाटा गुआ मेमू पैसेंजर ट्रेन नोवामुंडी स्टेशन पर, वहीं टाटा बड़बिल मेमू पैसेंजर ट्रेन तालाबुरु स्टेशन पर खड़ी है. ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों पर फंसे होने से उनमें सवार यात्री खासे परेशान हैं. रेलवे अधिकारी और कर्मचारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए हैं. क्षतिग्रस्त पटरी और ओएचई उपकरणों की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर जारी है ताकि जल्द से जल्द परिचालन सामान्य किया जा सके.

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सुरक्षित रेल परिचालन की गारंटी पर गंभीर सवाल
चक्रधरपुर रेल मंडल में यह कोई पहली घटना नहीं है; दो दिन पहले ही रेल जीएम के दौरे के दौरान मुर्गामहादेव स्टेशन पर भी एक रेल हादसा हुआ था. मंडल में लगातार हो रहे इन रेल हादसों ने शीर्ष नेतृत्व में बैठे रेल अधिकारियों की कार्यप्रणाली और सुरक्षित रेल परिचालन की गारंटी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मार्च क्लोजिंग के चलते मालगाड़ियों के परिचालन पर अत्यधिक दबाव है, जिसके कारण सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है. ऐसी स्थिति में लगातार हो रही दुर्घटनाएं प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा करती हैं. रेलवे प्रशासन को इन हादसों को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच करानी चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए.

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी

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