गोपालगंज की दिव्यांग सोनी का जज्बा: 2 KM पैदल चलकर स्कूल जाती है, वायरल वीडियो के बाद मिली मदद

Gopalganj News: गोपालगंज की 15 वर्षीय दिव्यांग छात्रा सोनी कुमारी का शिक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. दोनों पैरों से असमर्थ होने के बावजूद, वह हर दिन दो किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती है. उसका यह हौसला देख भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर समेत कई लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:13 AM IST

Gopalganj News: बिहार के गोपालगंज जिले से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां 15 वर्षीय दिव्यांग छात्रा सोनी कुमारी का शिक्षा के प्रति अदम्य साहस लोगों के लिए मिसाल बन गया है. चलने में असमर्थ होने के बावजूद, सोनी हर दिन करीब दो किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पहुँचती है. उसके इस संघर्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने उसकी मदद के लिए पहल की है. यह घटना सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के विधानसभा क्षेत्र भोरे के रामनगर गांव की है, जहां सोनी टूटी-फूटी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहती है.

दिव्यांग होने के बावजूद नहीं मानी हार
सोनी का शिक्षा पाने का हौसला बेहद बुलंद है. बचपन से ही दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी. हर सुबह वह अपनी टूटी-फूटी फूस की झोपड़ी से निकलकर, कठिन रास्ते से होते हुए, अपने स्कूल पहुँचती है. उसका यह दैनिक संघर्ष अब अनगिनत लोगों को प्रेरित कर रहा है. आज वह पहली कक्षा में पढ़ रही है और उसका सपना है कि वह पढ़-लिखकर एक डॉक्टर बने. यह सपना उसकी लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण है, जो उसकी शारीरिक अक्षमता और गरीबी पर भारी पड़ता दिख रहा है. सोनी के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है. उसकी मां लाईची देवी ने बताया कि सोनी के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता नंदकिशोर राम का निधन हो गया था. पिता के न होने और घर की कमजोर आर्थिक हालत के कारण, परिवार खेतों में मजदूरी करके किसी तरह गुजारा करता है. इसी वजह से शुरुआत में सोनी को स्कूल नहीं भेजा जा सका था. 

हालांकि, जब उसने गांव की अन्य बच्चियों को स्कूल जाते देखा, तो उसने भी पढ़ने की ठान ली और खुद ही स्कूल जाने लगी. उसकी मां का कहना है कि सोनी की पढ़ाई के प्रति यह ललक ही उसे हर दिन स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती है, भले ही इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े. सोनी कुमारी की यह कहानी न केवल शिक्षा के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती. उसके वायरल वीडियो ने उसे मिली तत्काल मदद के साथ, कई लोगों को प्रेरित किया है कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना करें.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी

