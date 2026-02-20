Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

गोपालगंज: मस्जिद का इमाम नाबालिग लड़की को लेकर फरार, मां ने दर्ज कराई FIR

Gopalganj News: गोपालगंज में मस्जिद का इमाम एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर फरार हो गया है. लड़की की मां ने नगर थाना में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 20, 2026, 03:57 PM IST

Trending Photos

गोपालगंज पुलिस
गोपालगंज पुलिस

Gopalganj Crime News: गोपालगंज में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है, जहा एक मस्जिद का इमाम एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर फरार हो गया. इस चौंकाने वाली वारदात के बाद, नाबालिग लड़की की मां ने नगर थाना में इमाम के खिलाफ अपहरण और बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है और इमाम के मोबाइल नंबर को ट्रेस कर उसकी तलाश में जुट गई है. इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोगों में इमाम के इस कृत्य को लेकर भारी रोष व्याप्त है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दिल-दहलाने वाली घटना नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला की है. मुकेरी टोला स्थित मस्जिद में आजाद फैजान नामक व्यक्ति इमाम के तौर पर सेवा दे रहा था. बताया जा रहा है कि लड़की मस्जिद के ठीक सामने वाले घर में रहती थी. इमाम पिछले कुछ समय से लड़की से काफी बातचीत कर रहा था. लड़की के परिजनों को जब इमाम और उनकी बेटी के बीच बढ़ रही नजदीकियों की भनक लगी, तो उन्होंने इमाम आजाद फैजान को इस संबंध में कड़ी चेतावनी दी थी और उसे अपनी हरकतों से बाज आने को कहा था. 

ये भी पढ़ें- Saharsa News: सहरसा में वकील के 13 साल के बेटे को अपराधियों ने मारी थी गोली, हुई मौत

परिजनों द्वारा डांटे जाने के बावजूद, इमाम आजाद फैजान ने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए नाबालिग लड़की को अपने साथ लेकर फरार होने का दुस्साहस किया. लड़की की मां ने नगर थाना में इमाम आजाद फैजान के खिलाफ अपनी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है. 

पुलिस के अनुसार, आरोपी इमाम आजाद फैजान मूल रूप से पूर्णिया जिले के सबुतर गांव का निवासी है और वह पिछले कुछ समय से मुकेरी टोला में ही किराए के मकान में रह रहा था. नगर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है. यह टीम इमाम के मोबाइल फोन के डिटेल्स खंगाल रही है और तकनीकी निगरानी के जरिए उसकी संभावित लोकेशन का पता लगाने का प्रयास कर रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपी इमाम को गिरफ्तार किया जा सके और नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया जा सके.

रिपोर्ट- मदेश तिवारी

Gopalganj news

