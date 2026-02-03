Advertisement
अब नहीं भटकेंगे मरीज! रिम्स में 500 बेड के नए भवन को हरी झंडी, इलाज की राह होगी आसान

Ranchi News: रिम्स की 64वीं शासी परिषद की बैठक में 500 बेड के नए आईपीडी भवन के निर्माण को हरी झंडी दे दी गई. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि डीआईजी ग्राउंड में बनने वाले इस भवन से रिम्स में बिस्तरों की संख्या बढ़ेगी, मरीजों की प्रतीक्षा सूची कम होगी और उन्हें बेहतर उपचार मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि यह पहल रिम्स पर मरीजों के दबाव को संतुलित करेगी और संस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी. बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली, जिनका क्रियान्वयन नगर निकाय चुनाव के बाद किया जाएगा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:07 PM IST

अब नहीं भटकेंगे मरीज: रिम्स में 500 बेड के नए भवन को हरी झंडी (File Photo)
RIMS News: झारखंड की राजधानी रांची में स्थित रिम्स में अब मरीजों को इधर-इधर भटकने की जरुरत नहीं होगी, क्योंकि रिम्स में 500 बेड के नए भवन को हरी झंडी दे दी गई है. अब रिम्स में मरीजों को इलाज में काफी सुविधा मिलेगी और आसानी होगी. दरअसल, राज्य के प्रमुख चिकित्सा संस्थान, रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) की 64वीं शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई. इस बैठक में संस्थान से जुड़े कई गंभीर और लंबित मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, जिनमें मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव प्रमुख थे. बैठक का सबसे अहम एजेंडा रिम्स में एक अत्याधुनिक नई आईपीडी (इनपेशेंट डिपार्टमेंट) बिल्डिंग के निर्माण को लेकर रहा, जिस पर सदस्यों के बीच गहन चर्चा हुई.

प्रस्ताव के तहत, डीआईजी ग्राउंड में 500 बेड की क्षमता वाली एक नई आईपीडी बिल्डिंग बनाए जाने की योजना पर सहमति बनी. इस निर्णय के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस नई बिल्डिंग के निर्माण से रिम्स में बिस्तरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे मरीजों को इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहल न केवल मरीजों की वेटिंग लिस्ट को कम करेगी, बल्कि उन्हें विश्वस्तरीय और बेहतर इलाज की सुविधा भी प्रदान कर सकेगी. यह कदम रिम्स की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने और रोगियों की बढ़ती संख्या को प्रभावी ढंग से संभालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.

मंत्री अंसारी ने आगे कहा कि नई आईपीडी बिल्डिंग के बन जाने से रिम्स पर मरीजों का दबाव संतुलित होगा और संस्थान में इलाज की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी. उन्होंने बताया कि बैठक में सिर्फ नई बिल्डिंग का प्रस्ताव ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है, जो रिम्स के समग्र विकास और कार्यप्रणाली में सुधार लाएंगे. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन आगामी नगर निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद ही किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारु रूप से पूरा किया जा सके.

इस प्रकार, रिम्स की शासी परिषद द्वारा लिए गए ये निर्णय संस्थान की चिकित्सा सेवाओं को एक नई दिशा देंगे और झारखंड सहित पड़ोसी राज्यों से आने वाले मरीजों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करेंगे.

