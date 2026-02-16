Muzaffarpur News: तेज रफ्तार का कहर, अलग-अलग हादसों में 2 की मौत, 3 घायल

Muzaffarpur Road Accident: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में तेज रफ्तार वाहनों का कहर देखने को मिला है, जहां अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं. ये दोनों घटनाएं जिले के कांटी और बोचहां थाना क्षेत्रों में हुईं, जिनमें तेज रफ्तार से आ रहे वाहनों ने कहर बरपाया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. इन घटनाओं के बाद से मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है.

पहला मामला जिले के कांटी थाना क्षेत्र का है, जहां अपने घर के लिए सामान खरीदकर लौट रहे बाइक सवार सकिंदर कुमार राम (लगभग 42 वर्ष) को एक तेज रफ्तार स्कार्पियो ने टक्कर मार दी. यह घटना इतनी भीषण थी कि सकिंदर कुमार राम की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक मीनापुर थाना क्षेत्र के निवासी थे. घटना को अंजाम देने के बाद स्कार्पियो चालक मौके से फरार होने में सफल रहा. सूचना मिलने के बाद कांटी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा. पुलिस स्कार्पियो चालक की तलाश में जुटी है और मामले की गहनता से जांच कर रही है. मृतक के परिजनों में इस घटना के बाद से चीख-पुकार मची हुई है.

वहीं, दूसरी हृदय विदारक घटना जिले के बोचहां थाना क्षेत्र में हुई. यहां सहला गांव निवासी महेंद्र चौरसिया, जो पेशे से किसान थे, अपने घर के दरवाजे पर पोते को खिला रहे थे. तभी तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप वैन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग महेंद्र चौरसिया वैन में फंसकर करीब 100 मीटर तक घसीटते चले गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. गनीमत रही कि इस दौरान उनका पोता बाल-बाल बच गया. घटना के बाद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए भाग रहे पिकअप वैन और उसके चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. बोचहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चालक से पूछताछ कर रही है. इस घटना के बाद से गांव में अफरातफरी का माहौल है.

इन घटनाओं ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के गंभीर परिणामों को उजागर किया है. पुलिस दोनों मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है और उम्मीद है कि दोषियों को जल्द ही सजा मिलेगी. सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और वाहन चलाते समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर इन घटनाओं ने जोर दिया है.

