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पटना के कोतवाली थाने में हिंदी फिल्म 'आइडल' की शूटिंग, बिहार की बदलती छवि और जुवेनाइल अपराध पर केंद्रित

Patna News: राजधानी पटना के कोतवाली थाना परिसर में इन दिनों हिंदी फीचर फिल्म 'आइडल' की शूटिंग जोर-शोर से चल रही है. यह फिल्म बिहार की बदलती सकारात्मक छवि को दर्शाने और जुवेनाइल अपराध जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित है. जाने-माने लेखक-निर्देशक अमिताभ वर्मा इसका निर्देशन कर रहे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 01:30 PM IST

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पटना: कोतवाली थाने में हिंदी फिल्म 'आइडल' की शूटिंग
पटना: कोतवाली थाने में हिंदी फिल्म 'आइडल' की शूटिंग

Patna News: राजधानी पटना का कोतवाली थाना परिसर इन दिनों एक अनोखे फिल्मी माहौल का गवाह बन रहा है, जहां हिंदी फीचर फिल्म 'आइडल' की शूटिंग जोर-शोर से चल रही है. थाने में फिल्म का एक विस्तृत सेट तैयार किया गया है, जहां सुबह से ही लीड एक्टर, को-एक्टर और प्रोडक्शन टीम के सदस्य मौजूद रहकर दृश्यों को फिल्मा रहे हैं. इस फिल्म में मुख्य भूमिका में आरुष हैं, जिन्होंने पंकज त्रिपाठी के बेटे की भूमिका में 'ओएमजी 2' में अपनी पहचान बनाई थी. फिल्म का निर्देशन जाने-माने लेखक-निर्देशक अमिताभ वर्मा कर रहे हैं, जबकि इसके निर्माण की जिम्मेदारी श्रुति आनंदिता वर्मा संभाल रही हैं. यह खास बात है कि निर्देशक और निर्माता दोनों ही पटना से संबंध रखते हैं, जो फिल्म को एक मजबूत स्थानीय जुड़ाव प्रदान करता है.

बिहार के प्रति नकारात्मक छवि बदलना
निर्माता श्रुति आनंदिता वर्मा ने बताया कि 'आइडल' पूरी तरह से बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार के प्रति बनी नकारात्मक छवि को बदलना है. उन्होंने जोर दिया कि अब बिहार काफी बदल चुका है और फिल्म के माध्यम से इसी बदले हुए सकारात्मक पहलू को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है. फिल्म की कहानी जुवेनाइल अपराध के संवेदनशील विषय पर केंद्रित है, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि किस प्रकार छोटे बच्चों के आदर्श बदल रहे हैं और इसका समाज व परिवार पर क्या गहरा असर पड़ रहा है. कहानी में यह भी दर्शाया जाएगा कि कैसे बच्चे धीरे-धीरे अपराध की दुनिया में फंसते चले जाते हैं, जो एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है.

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फिल्म में पॉलिटिक्स, पुलिस और अपराध के बीच टकराव
'आइडल' में पॉलिटिक्स, पुलिस और अपराध के बीच के टकराव को क्लाइमेक्स में बेहद प्रभावी ढंग से दिखाया जाएगा, जो दर्शकों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र बनेगा. फिल्म में अधिकतर कलाकार बिहार से ही जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी प्रामाणिकता और स्थानीयता और भी बढ़ जाती है. बताया गया है कि फिल्म की शूटिंग पटना के विभिन्न आकर्षक लोकेशनों के साथ-साथ राजगीर में भी की जाएगी, जिससे फिल्म को बिहार का वास्तविक रंग और जीवंतता मिल सके. यह प्रोजेक्ट न केवल एक मनोरंजक फिल्म बनाने का प्रयास है, बल्कि बिहार की नई पहचान को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का एक सार्थक कदम भी है.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

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