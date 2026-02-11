Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3105622
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Valentine's Day: 'जहां मिलेंगे बाबू-सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना', वेलेंटाइन डे पर हिंदू शिवभवानी सेना की खुली चेतावनी

Valentine's Day​ 2026: 'जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना', हिंदू शिवभवानी सेना ने वेलेंटाइन डे के लिए पोस्टर जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाने वालों को चेतावनी दी है.

Written By  Nished Thakur|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: Feb 11, 2026, 12:41 PM IST

Trending Photos

Valentine's Day: 'जहां मिलेंगे बाबू-सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना', वेलेंटाइन डे पर हिंदू शिवभवानी सेना की खुली चेतावनी
Valentine's Day: 'जहां मिलेंगे बाबू-सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना', वेलेंटाइन डे पर हिंदू शिवभवानी सेना की खुली चेतावनी

Valentine's Day​ 2026: हिंदू शिवभवानी सेना ने आगामी वेलेंटाइन डे के मद्देनजर एक विवादास्पद पोस्टर जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता और फूहड़ता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी गई है. जारी किए गए पोस्टर पर स्पष्ट रूप से लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना. इस घोषणा के साथ ही संगठन ने 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के नाम पर होने वाली किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का पुरजोर विरोध करने का संकल्प लिया है. यह चेतावनी उन युवाओं को लक्षित है जो इस दिन को कथित रूप से भारतीय संस्कृति के विपरीत जाकर मनाते हैं. हिंदू शिवभवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह 'रुद्र' ने अपने बयान में कहा कि वेलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता और फूहड़ता फैलाने वालों को उनकी सेना 'लठ बजाकर' सबक सिखाएगी. 

भारतीय संस्कृति को दूषित नहीं होने देंगे
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सेना सामाजिक और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी कीमत पर भारतीय संस्कृति को दूषित नहीं होने देगी. लव कुमार सिंह 'रुद्र' ने आगे कहा कि 14 फरवरी को 'बाबू सोना' के नाम लेकर दिखावटी नामों का उपयोग कर यदि सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता करते हुए पाए जाएंगे, तो हिंदू शिवभवानी सेना सामाजिक और नैतिक रूप से इसका प्रतिकार करेगी. यह बयान संगठन की ओर से एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है. संगठन ने अपनी चेतावनी में यह भी जोड़ा कि यदि प्रारंभिक विरोध के बाद भी लोग वेलेंटाइन डे का सहारा लेकर सामाजिक संस्कृति के खिलाफ किसी भी अभद्र गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को 'लठ बजाकर सीधा किया जाएगा'.

यह भी पढ़ें: सुपौल में पेनोरमा ग्रुप पर पिछले 24 घंटे से चल रही IT छापेमारी, कई अहम दस्तावेज मिले

Add Zee News as a Preferred Source

'किसी भी हद तक जाने को तैयार'
लव कुमार सिंह 'रुद्र' ने जोर देकर कहा कि उनकी सेना भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक शुचिता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है. इस घोषणा ने वेलेंटाइन डे के आसपास संभावित टकराव की आशंकाओं को बढ़ा दिया है, खासकर उन सार्वजनिक स्थलों पर जहां अक्सर युवा जोड़े एकत्र होते हैं. कुल मिलाकर, हिंदू शिवभवानी सेना ने वेलेंटाइन डे पर 'बाबू सोना' के नाम पर होने वाली कथित अश्लीलता के खिलाफ एक मजबूत और आक्रामक रुख अपनाया है. संगठन की यह चेतावनी स्पष्ट करती है कि वे 14 फरवरी को सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी 'अभद्र' गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए 'लठ' का सहारा लेने से भी नहीं हिचकिचाएंगे. यह देखना होगा कि इस चेतावनी का वेलेंटाइन डे के आयोजनों और सार्वजनिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है.

रिपोर्ट: निषेद कुमार

TAGS

Valentine's Day

Trending news

Supaul News
सुपौल में पेनोरमा ग्रुप पर पिछले 24 घंटे से चल रही IT की रेड, कई अहम दस्तावेज मिले
Motihari News
Motihari News: घोड़ासहन में दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो... 3 की मौत
Bhai Virendra
पटना पुलिस पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने उठाए सवाल- चिन्हित करके किए जा रहे एनकाउंटर
Bettiah news
चनपटिया को मिलेगी नई पहचान, डूबे 'स्टार्टअप' को फिर से खड़ा करने में मदद करेगी सरकार
Patna Civil Court
Patna News: पटना सिविल कोर्ट को फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी
Darbhanga News
दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांडः घटना के बाद उपद्रव मामले में 3 FIR दर्ज, 6 गिरफ्तारी
Darbhanga News
दरभंगा में लव जिहाद का मामला, शादीशुदा मो. सितारे पर नाबालिग को अगवा करने का आरोप
patna news
राजधानी में गंदगी बर्दाश्त नहीं! दीवारों को गंदा करने वालों पर अब कसेगा शिकंजा
Mokama news
खतरे में मोकामा का दियारा! तेजी से बढ़ रहा गंगा का कटाव, डर के साए में जी रहे लोग
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी