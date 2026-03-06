Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Nawada News: पुरानी रंजिश और विवादों ने होली को बनाया 'हिंसक', 3 दर्जन से अधिक घायल

Nawada News: नवादा जिले में इस बार होली का त्योहार हिंसा और खून-खराबे में बदल गया. जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुरानी रंजिश, शराब के नशे और छोटे-मोटे विवादों ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप तीन दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 06, 2026, 07:47 AM IST

Nawda News: होली के पावन पर्व पर हुई इन हिंसक घटनाओं में कई गंभीर मामले सामने आए. नारदीगंज के कुझा गांव में चचेरे भाई ने रंजीत चौधरी को गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पटना रेफर करना पड़ा. हिसुआ में ठंडा पीने को लेकर हुए मामूली विवाद ने पांच लोगों को घायल कर दिया, वहीं नरहट में दलित परिवार पर लाठियां बरसाई गईं और मारपीट के साथ लूटपाट की घटना भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए.

बवाल होने से तनाव का माहौल
इसके अतिरिक्त, कौवाकोल और नगर क्षेत्र में दो समुदायों के बीच बवाल होने से तनाव का माहौल बना रहा, जबकि नगर थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल के पीछे एक रियल एस्टेट कारोबारी पर भी जानलेवा हमला हुआ. इन हिंसक झड़पों के बाद सदर अस्पताल में 30 से अधिक घायल पहुंचे, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. मरीजों की इतनी बड़ी संख्या ने अस्पताल कर्मचारियों के लिए व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल कर दिया.

नशे और पुरानी दुश्मनी ने शांति भंग कर दी
पुलिस ने होली से पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च, शांति समिति की बैठकें और शराब पर सख्ती जैसे एहतियाती कदम उठाए थे, लेकिन इसके बावजूद नशे और पुरानी दुश्मनी ने जिले की शांति भंग कर दी. नवादा में रंगों का यह त्योहार आपसी रंजिश और विवादों की भेंट चढ़ गया, जिससे जिले भर में तनाव और चिंता का माहौल बना रहा.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

