Nalanda News: मानव तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, दिल्ली की टीम और बिहार पुलिस ने 9 नाबालिग लड़कियों को कराया मुक्त

Nalanda News: बिहार के नालंदा जिले में मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. सरमेरा थाना क्षेत्र के सरमेरा बाजार स्थित एक मकान में की गई सघन छापेमारी के दौरान 9 नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित मुक्त कराया गया. यह महत्वपूर्ण कार्रवाई मानव अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के सदस्य प्रियांक कानूनगो के नेतृत्व में दिल्ली से आई विशेष टीम, पटना से पहुंचे एडीजी, सीआईडी अमित कुमार जैन और नालंदा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दी गई. पुलिस ने मौके से एक महिला और एक पुरुष को हिरासत में लेकर और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है.

मासूम लड़कियों की पहचान और रैकेट की जानकारी

रेस्क्यू की गई सभी नाबालिग लड़कियां उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज की मूल निवासी बताई जा रही हैं. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस ऑर्केस्ट्रा का कथित संचालक भी रॉबर्ट्सगंज का ही निवासी है, जो इस नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है. प्राथमिक जांच के अनुसार, इन लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में काम कराने के झांसे में फंसाकर नालंदा लाया गया था.

सुरक्षा और स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित

मुक्त कराई गई सभी नाबालिग लड़कियों को महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षित अभिरक्षा में थाने लाया गया, जहां उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जांच कराई जा रही है. इसके उपरांत उनकी सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ मानव तस्करी और बाल संरक्षण से जुड़े कड़े प्रावधानों के तहत संगीन धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा.

जांच और छापेमारी जारी

नालंदा पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) नरुल हक ने बताया कि केवल एक जगह कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि इलाके के अन्य संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है. इसका उद्देश्य रैकेट की जड़ तक पहुंचना और इसमें शामिल सभी अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना है. यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि नालंदा पुलिस ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है.

