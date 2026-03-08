Advertisement
IND vs NZ Final: वैशाली में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष हवन-पूजन

IND vs NZ Final: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले को लेकर पूरे देश में उत्साह चरम पर है. इसी कड़ी में, बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में स्थानीय नेता केदार प्रसाद यादव ने टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित करने के लिए विशेष हवन-पूजन का आयोजन किया गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 08, 2026, 03:42 PM IST

IND vs NZ Final: क्रिकेट विश्व कप के भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह और उम्मीदें चरम पर हैं. हर भारतीय अपनी टीम की जीत के लिए दुआएं कर रहा है. इसी बीच, बिहार के वैशाली जिले से एक ऐसी आस्थापूर्ण और प्रेरक तस्वीर सामने आई है, जहां टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करने के लिए विशेष हवन-पूजन का आयोजन किया गया है. क्रिकेट को भारत में केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून और गहरी आस्था के रूप में देखा जाता है, और वैशाली की यह घटना इसी भावना को दर्शाती है.

भारतीय टीम की विजय कामना
वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में स्थानीय और चर्चित नेता केदार प्रसाद यादव ने भारतीय टीम की विजय कामना के लिए सुबह से ही भगवान के समक्ष हवन और पूजा-अर्चना शुरू कर दी है. पूजा स्थल को विशेष रूप से सजाया गया है, जहाँ भारतीय क्रिकेट टीम के कई प्रमुख खिलाड़ियों की तस्वीरें श्रद्धापूर्वक रखी गई हैं. केदार यादव हाथों में पूजा की थाली लिए लगातार मंत्रोच्चार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य टीम इंडिया को फाइनल में अजेय बनाना है. उनका दृढ़ संकल्प है कि जब तक टीम इंडिया जीत हासिल नहीं कर लेती और विश्व कप अपने नाम नहीं कर लेती, तब तक उनका यह अनुष्ठान अनवरत जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: Patna News: प्रेम-प्रसंग में गर्भवती हुई नाबालिग, बच्चा बेचने की साजिश में हुआ अपहरण

न्यूजीलैंड को हराकर भारत विश्व विजेता बने
केदार प्रसाद यादव ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, 'हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी मैदान पर पूरी क्षमता और दृढ़ता के साथ डटकर मुकाबला करें. हम चाहते हैं कि न्यूजीलैंड को हराकर भारत विश्व विजेता बने, इसी पवित्र कामना के साथ हमने आज यह हवन-पूजन शुरू किया है.' उनकी इस अनूठी पहल को देखने और इसमें शामिल होने के लिए स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में जुट रहे हैं. पूरे इलाके में टीम इंडिया की जीत के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

IND vs NZ Final

IND vs NZ Final
