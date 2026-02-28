बिहार में औद्योगिक क्रांति: बक्सर में कोका-कोला और जेके सीमेंट फैक्ट्रियों का उद्घाटन, ₹200 करोड़ से अधिक का निवेश

बिहार राज्य औद्योगिक विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां सरकार निवेशकों को आकर्षित करने और एक अनुकूल कारोबारी वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इन निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, राज्य में निवेश का प्रवाह तेज़ी से बढ़ा है, जिससे नई कंपनियों के लिए यहां अपने प्रतिष्ठान स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है. इसी कड़ी में, आज बिहार के बक्सर जिले में दो प्रमुख औद्योगिक इकाइयों – एक कोका-कोला बॉटलिंग प्लांट और एक जेके सीमेंट फैक्ट्री – का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है. यह घटनाक्रम राज्य के आर्थिक परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, जो बिहार को एक उभरते हुए औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ठोस कदम है.

इस ऐतिहासिक अवसर पर, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने राज्य की औद्योगिक नीति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने दोहराया कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना है, ताकि अधिक से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित किया जा सके. डॉ. जायसवाल ने जोर देकर कहा कि इन निवेशों का सीधा लाभ स्थानीय आबादी को मिलेगा, क्योंकि इनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे. यह सरकार की उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके तहत राज्य के हर कोने में आर्थिक समृद्धि लाने का प्रयास किया जा रहा है.

मंत्री डॉ. जायसवाल ने इन नवोन्मेषी परियोजनाओं के वित्तीय और सामाजिक प्रभाव का भी विस्तृत ब्यौरा दिया. उन्होंने बताया कि इन दोनों फैक्ट्रियों की कुल लागत 200 करोड़ रुपये से अधिक है, जो राज्य में पूंजी निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है. इन इकाइयों के शुरू होने से न केवल बक्सर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को सीधे तौर पर और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति प्रदान करेगा. उत्पादन क्षमता में वृद्धि और रोजगार सृजन के माध्यम से, ये परियोजनाएं बिहार के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी और राज्य को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेंगी. ये परियोजनाएं बिहार को एक उभरते हुए औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं, जो राज्य के समग्र आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान देंगी.

रिपोर्ट: रामप्रवेश कुमार