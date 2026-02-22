Deoghar News: उद्योगपति गौतम अडानी ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना, देश की सुख-समृद्धि की कामना

Advertisement
Deoghar Baba Baidyanath Temple: देश के जाने-माने उद्योगपति गौतम अडानी ने आज झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ संकल्प लिया और कड़ी सुरक्षा के बीच गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 22, 2026, 12:58 PM IST

Deoghar Baba Baidyanath Temple: उद्योगपति गौतम अडानी ने आज (22 फरवरी) झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. उनकी यह आध्यात्मिक यात्रा उनके व्यस्त व्यावसायिक कार्यक्रम के बीच एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी, जिसने देशभर का ध्यान आकर्षित किया. अडानी के आगमन को लेकर सुबह से ही मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई थी. इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर विशेष रूप से झारखंड राज्य के साथ-साथ पूरे देश की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की. यह दौरा देवघर के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है.

गर्भगृह में भी किया प्रवेश
मंदिर परिसर पहुंचने के बाद, गौतम अडानी को सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रशासनिक भवन ले जाया गया. यहां पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनसे संकल्प कराया, जो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने का पहला और महत्वपूर्ण चरण होता है. संकल्प के बाद, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें सीधे गर्भगृह में प्रवेश कराया गया. गर्भगृह में उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और विशेष पूजा-अर्चना संपन्न की. इस अवसर पर अपनी लंबे समय से लंबित इच्छा का जिक्र करते हुए अडानी ने कहा कि काफी दिनों से इच्छा थी कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचूं और आज बाबा का बुलावा आया तो देवघर पहुंच गए और मंदिर में माथा टेका.

देश की सुख-समृद्धि की कामना
पूजा-अर्चना और जलाभिषेक के बाद, उद्योगपति गौतम अडानी ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ से झारखंड के साथ-साथ पूरे देश की सुख-समृद्धि और शांति के लिए आशीर्वाद मांगा है. अडानी ने कामना की कि भगवान सभी के जीवन में खुशहाली और अमन-चैन बनाए रखें. यह दौरा देवघर और झारखंड के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है, जो स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है. यह यात्रा गौतम अडानी की धार्मिक निष्ठा और देश के प्रति उनकी शुभकामनाओं को रेखांकित करती है, जिसने देवघर में एक विशेष माहौल बना दिया.

रिपोर्ट: विकास राउत

