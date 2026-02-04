Advertisement
'बिहार में औद्योगिक क्रांति का रोडमैप तैयार', उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान

Industry Minister Dilip Jaiswal: बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. उन्होंने नई औद्योगिक नीति को निवेशकों के लिए 'रेड कारपेट' बताते हुए अधिकारियों को तत्काल समस्या समाधान और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने लैंड बैंक, सड़क निर्माण और बिजली संयंत्रों को औद्योगिक विकास का आधार बताया, जिससे राज्य में उद्योगों का व्यापक नेटवर्क स्थापित हो सके.

Feb 04, 2026

बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल (File Photo)
Patna/पटना: बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य के औद्योगिक कायाकल्प को लेकर एक स्पष्ट और परिणामोन्मुखी (Result-oriented) कार्ययोजना शेयर की. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वे केवल योजनाओं में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखने वाले ठोस परिणामों में विश्वास रखते हैं. उनका मानना है कि जिस भी विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिलती है, वहां उन्हें ठोस परिणाम चाहिए. मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने वर्ष 2025 के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो नई औद्योगिक नीति लाई है. वह वास्तव में एक 'रेड कारपेट' है. इस रेड कारपेट पर उद्योगों का जाल बिछाना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकें.

मंत्री जायसवाल ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि बिहार आने वाले निवेशकों की समस्याओं की पहचान कर उनका तत्काल समाधान किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि निवेशकों को जिन सुविधाओं की आवश्यकता हो, वे बिना किसी देरी के उपलब्ध कराई जाएं. किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक अड़चन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि बिहार के भविष्य के साथ किसी भी हाल में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में राज्य में उद्योगों का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे सदन के भीतर गर्व के साथ यह कहा जा सकेगा कि बिहार में उद्योग तेजी से प्रगति कर रहे हैं.

उद्योग मंत्री ने औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि उद्योगों के लिए सबसे पहली आवश्यकता जमीन होती है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में लैंड बैंक की व्यवस्था शुरू की गई है और सभी जिलों में लैंड बैंक बनाए जा रहे हैं. जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होते ही निवेशकों के लिए बिहार में निवेश करना आसान हो जाएगा. इसके अतिरिक्त, सड़क और बुनियादी ढांचा भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.

उन्होंने दावा किया कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में बिहार अब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है. बिजली की समस्या न हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें औरंगाबाद में एनटीपीसी का पावर प्लांट निर्माणाधीन है.

मंत्री के इन बयानों से यह स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने और निवेशकों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि बिहार को देश के औद्योगिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया जा सके.

