पटना में ईशान किशन ने बहन-बहनोई के निधन पर जताया गहरा शोक, परिवार के साथ खड़े होकर बांधा ढांढस

Ishan Kishan: भारतीय क्रिकेट टीम के प्रतिभावान खिलाड़ी ईशान किशन मंगलवार को पटना पहुंचते ही सीधे अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित भूतनाथ रोड पर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अजय ठाकुर के आवास पर पहुंचे. उनका यह तत्काल आगमन अपनी मौसेरी बहन वैष्णवी सिंह और उनके पति ऋत्विक ठाकुर के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए था. ईशान ने गहरे दुख के इस क्षण में परिवार के साथ खड़े होकर उन्हें ढांढस बंधाया, जो उनके पारिवारिक संबंधों की अहमियत को दर्शाता है. यह घटना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा आघात है, जिससे सभी स्तब्ध हैं.

दरअसल, वैष्णवी सिंह और ऋत्विक ठाकुर की दर्दनाक मौत तीन दिन पहले एक भीषण सड़क दुर्घटना में हो गई थी. इस हृदय विदारक हादसे की खबर ने पूरे इलाके और उनके परिजनों को स्तब्ध कर दिया है. घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने अपने सभी व्यस्त कार्यक्रमों को दरकिनार करते हुए तत्काल पटना पहुंचने का निर्णय लिया. उन्होंने परिवार से मुलाकात कर गहरा ढांढस बंधाया और इस असहनीय दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत व शक्ति प्रदान करने की कामना की. ईशान का कहना था कि ऐसे मुश्किल वक्त में अपनों के साथ खड़ा रहना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है.

इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद से पूरे अगमकुआं और भूतनाथ रोड इलाके में गहरा शोक का माहौल व्याप्त है. दिवंगत दंपति वैष्णवी सिंह और ऋत्विक ठाकुर के अचानक निधन से सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि स्थानीय निवासी और उनके परिचित भी गहरे सदमे और स्तब्धता में हैं. हर कोई उनके असामयिक चले जाने पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है और इस घटना को अविश्वसनीय बता रहा है. परिवार के सदस्यों ने ईशान किशन के इस त्वरित और संवेदनशील कदम की हृदय से सराहना की. उन्होंने बताया कि पटना पहुंचते ही ईशान सबसे पहले उन्हीं के घर पहुंचे थे, जो उनके दुख को कम करने में एक बड़ी मदद साबित हुई. ईशान का यह मानवीय चेहरा और पारिवारिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस मुश्किल घड़ी में सभी के लिए एक सहारा बनी.

रिपोर्टर - विक्रांत कुमार