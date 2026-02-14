Advertisement
JAC बोर्ड परीक्षा 2026: कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी की निगरानी में 7.48 लाख परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा

JAC Board Exams: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं, जिनमें 7.48 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं. रांची के गौरीदत्त मंडेलिया उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 14 फरवरी, 2025 12वीं आर्ट्स की इतिहास विषय की परीक्षा कड़ी सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जा रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 03:29 PM IST

JAC Board Exams 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी से राज्य भर में सुचारू रूप से चल रही हैं. ये महत्वपूर्ण परीक्षाएं मैट्रिक के छात्रों के लिए 17 फरवरी तक, जबकि इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए 24 फरवरी तक जारी रहेंगी. इस वर्ष, इन बोर्ड परीक्षाओं में कुल 7 लाख 48 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं, जिनमें 10वीं के 4,23,861 और 12वीं के 3,24,321 परीक्षार्थी शामिल हैं. राजधानी रांची के रातु रोड स्थित गौरीदत्त मंडेलिया उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर आज 12वीं आर्ट्स विषय की इतिहास की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जा रही है.

परीक्षा को कदाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसकी एक बानगी गौरीदत्त मंडेलिया उच्च विद्यालय केंद्र पर साफ देखी जा सकती है. यहां परीक्षार्थियों को कतारबद्ध होकर बारी-बारी से प्रवेश दिया जा रहा है. कक्ष में प्रवेश से पहले, छात्रों को दो से तीन चरणों की सघन तलाशी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री को अंदर ले जाने से रोका जा सके. पूरे परीक्षा परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है और निर्धारित समय के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसके लिए प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाते हैं.

परीक्षा देने आए छात्रों ने अपनी तैयारी पर संतोष व्यक्त किया है और उन्हें उम्मीद है कि आज का इतिहास का पेपर बेहतर जाएगा. कई छात्रों ने बताया कि उन्होंने पूरे साल कड़ी मेहनत की है और वे अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं. कुल मिलाकर, झारखंड में जैक बोर्ड परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संचालित की जा रही हैं, जिससे छात्रों को बिना किसी बाधा के अपनी परीक्षा देने का अवसर मिल रहा है.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है.

रिपोर्ट: उज्जवाल मिश्रा

