जामताड़ा में आचार संहिता पर बवाल: झंडा-बैनर जांच को लेकर भाजपा और एफएसटी आमने-सामने

Jharkhand News: जामताड़ा के कायस्थपाड़ा मोड़ पर चुनाव आचार संहिता के पालन को लेकर एफएसटी टीम और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई. दुकानों पर लगे झंडा-बैनर के लिए सहमति पत्र मांगने पर माहौल गरमा गया, भाजपा नेताओं ने एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने इसे नियमों के तहत की गई जांच बताया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:53 PM IST

Jharkhand News: जामताड़ा शहर के मुख्य बाजार स्थित कायस्थपाड़ा मोड़ पर चुनाव आचार संहिता के अनुपालन को लेकर उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST) ने दुकानों पर लगाए गए राजनीतिक दलों के झंडा-बैनर के संबंध में दुकानदारों से सहमति पत्र की मांग की. इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता जमा हो गए. टीम की इस पहल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तत्काल आपत्ति जताई, जिससे कुछ देर के लिए माहौल गरमा गया और पुलिस-प्रशासन व राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी बढ़ गई.

इस घटनाक्रम के दौरान दंडाधिकारी के साथ मौजूद पुलिस अधिकारी आरके गुप्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली. भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल और जिला अध्यक्ष सुमित शरण ने एफएसटी की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि पुलिस प्रशासन दबाव में आकर एकतरफा कार्रवाई कर रहा है और विशेष रूप से भाजपा प्रत्याशी को निशाना बनाया जा रहा है. नेताओं ने दावा किया कि ये झंडे-बैनर दुकानदारों की पूर्ण सहमति से लगाए गए हैं और प्रशासन के पास इस संबंध में कोई शिकायत भी नहीं है.

जिलाध्यक्ष सुमित शरण ने प्रशासन से आचार संहिता के तहत निष्पक्ष और समान कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि किसी एक प्रत्याशी को लक्ष्य बनाकर कार्रवाई करना उचित नहीं है. वीरेंद्र मंडल ने प्रशासन पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दुकानदारों को परेशान करना गलत है और सहमति पत्र प्रत्याशी से मांगे जाने चाहिए.

वहीं, एफएसटी टीम के दंडाधिकारी ने पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनकी टीम का उद्देश्य किसी भी झंडे या बैनर को हटाना नहीं था. उन्होंने बताया कि टीम केवल दुकानदारों से झंडा लगाने संबंधी सहमति पत्र की जांच कर रही थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव आचार संहिता का प्रभावी ढंग से पालन हो रहा है. दंडाधिकारी ने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन के लिए मिले निर्देशों के अनुसार ही की जा रही है. इस घटना ने जामताड़ा में आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया है, जहां आचार संहिता का पालन एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है.

रिपोर्ट: देवाशीष भारती

